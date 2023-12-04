聯邦銀前11月累計獲利年成長逾三成 EPS 0.96元

聯邦銀行（2838）自結今年1~11月累計稅前盈餘達49.07億元，累計稅後純益41.19億元，年增32.7%，累計每股稅後純益（EPS）0.96元。聯邦銀今年來在消金信用卡各項收益提升，以及財務投資、金融交易相關收益增加下，今年來獲利持續穩健成長，雖然仍未能回到2021年的表現水準，但比去年同期均維持優異成長。

聯邦銀行自結11月單月稅前盈餘3.84億元，單月稅後純益2.66億元，表現優於前月，但比去年同月則為衰退，累計前11月獲利則是比去年同期成長超過三成，資產品質部分，截至11月底，聯邦銀全行逾放比為0.27%，備抵呆帳覆蓋率為448.14%，並不如以往，可能與呆帳增加有關。