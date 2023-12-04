材料營收／11月12.44億元、年月雙增 連續11個月創高

化工股王材料-KY（4763）今（4）日公告11月營收12.44億元，月增0.16%、年增199.3%，已連續11個月創高；前11月累計營收96.74億元，年增150.14%。公司表示，11月營收維持成長主要由於絲束和醋片需求持續強勁，以及調整產品售價暨絲束產能擴增貢獻所致。

展望第４季，材料指出，由於加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素，全世界供應鏈已重新排序，絲束可望持續受惠；另濟南大自然亦看好醋片在中國的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長。

就產能規劃方面，因應絲束需求與營運成長，預計2024年7月中旬完成擴增9,000噸絲束產能，2025年1月再擴增9,000噸的絲束產能，及預計2025年第2季完成35,000噸醋片產能擴增。另東南亞設廠（絲束廠）計畫，目前正按部就班去進行，包含與當地第一大菸廠洽談合資方式等。