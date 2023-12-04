材料營收／11月12.44億元、年月雙增 連續11個月創高
化工股王材料-KY（4763）今（4）日公告11月營收12.44億元，月增0.16%、年增199.3%，已連續11個月創高；前11月累計營收96.74億元，年增150.14%。公司表示，11月營收維持成長主要由於絲束和醋片需求持續強勁，以及調整產品售價暨絲束產能擴增貢獻所致。
展望第４季，材料指出，由於加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素，全世界供應鏈已重新排序，絲束可望持續受惠；另濟南大自然亦看好醋片在中國的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長。
就產能規劃方面，因應絲束需求與營運成長，預計2024年7月中旬完成擴增9,000噸絲束產能，2025年1月再擴增9,000噸的絲束產能，及預計2025年第2季完成35,000噸醋片產能擴增。另東南亞設廠（絲束廠）計畫，目前正按部就班去進行，包含與當地第一大菸廠洽談合資方式等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言