生技醫療概念股亮燈崛起 松瑞藥、合世、恆大紛紛攻漲停

隨著中國大陸進入冬季呼吸道傳染高發期，影響生技醫療概念股今（4）日提體大漲，其中松瑞藥（4167）、合世（1781）、恆大（1325）、美德醫療-DR（9103）等更紛紛攻上漲停板，表現相當強勢。

值得注意的是，松瑞藥盤中以24.85元攻漲停。此外。松瑞藥的「厄他培南」在美國的市占率已突破20%，若充分利用松瑞藥的產能優勢，美國客戶預估明年醫院集體採購機構（GPO）銷售量約有50%以上成長空間。

法人表示，除了看好「厄他培南」明年在台灣及美國市場的成長力道，美國以外市場的布局已逐步開花結果，今年上半年松瑞藥美國以外市場的營收已呈現倍增的趨勢。

合世盤中也以18.15攻上漲停板。在產業面，合世為精密醫材製造廠商，十多年來，為無數國際知名大廠代工生產血壓計、血糖儀等各類健康照護產品，並以眾多客戶旗下的品牌，行銷全球。目前產品包括︰臂式和腕式電子血壓計、血糖儀和血糖試片、呼吸治療器等。

另外，中國大陸近期呼吸道疾病疫情持續上升，包含黴漿菌感染病例激增，儘管官方強調未發現新病毒或細菌導致新傳染病，但香港明報引述消息指，廣東、四川、福建、陝西、北京等地「綠碼」（健康碼）重出江湖，引發民眾憂心。