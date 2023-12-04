重電概念持續發酵 華城盤中大漲逾8% 亞力量價勁揚

重電概念股持續火熱，受惠於台電強韌電網計畫以及綠能產業逐漸受到重視，使多家重電廠商訂單滿檔，獲利有望進一步推升；重電概念股今（4）日股價強勢，華城（1519）盤中大漲逾8%，創近三個月新高，亞力（1514）上漲逾半根停板，其餘高力（8996）、士電（1503）、中興電（1513）等也都有3%以上的漲幅。

華城今年營運穩健向上，幾乎每月都繳出亮眼成績單，與去年相較，更是爆炸性的成長，這主要是因為華城有三大成長動能，包括台電強韌電網計畫、綠能產業及外銷事業，尤其是外銷事業亮點最大，因受惠美國拜登政府推57兆基礎建設計畫及能源轉型，讓電力設備需求非常暢旺，皆推升華城在手訂單滿檔。

針對訂單中興電指出，今年訂單穩健，看到明年可以爭取的訂單也很多，至少都有300億元左右，其中不少就是台電釋出的標案，預期第4季仍有佳績，預期明年至2027年營收和盈餘成長曲線可明顯上揚。

亞力日前法說會指出，將擴大爭取台電強韌電網計畫、軌道建設、半導體訂單外，還要強攻太陽能案場商機，預計明年將推出225kW大容量之PV INVERTER，並持續開拓國外市場，充電樁方面則持續瞄準電動大巴需求。

士電第3季合併營收77億元，單季毛利率17.83%，營益率7.87%，均是6季來次高，第3季獲利6.69億元，創同期新高，單季EPS 1.28元，優於第2季EPS 1.14元。展望明年，士電預估明年重電產品和工程相關業績可顯著成長，大型變壓器外銷訂單能見度要到1.5年，小型變壓器外銷能見度也有1年。