台積電第4季美元財測未變 法人估11月12月營收月減二成

台積電（2330）今年10月營收約為新台幣2,432.03億元，月增加34.8%，較去年同期增加15.7%，創下單月新高，引發外界討論是否調整美元財測，不過台積電日前已明確指出今年第4季財測無變動，法人則推估在相關預測基礎不變下，11月至12月營收平均值將月減逾二成，惟實際數字待台積電公布。

台積電今日盤中股價最低來到572元，下跌7元，跌幅1.04%，換算市值約降至14.8兆元。

按照台積電先前法說會上公布的美元財測，法人推估，台積電今年全年美元營收估計年減少近一成約9%，其中今年第4季新台幣計算的營收將約介於6,016億元至6,272億元，有望是今年營運高峰。

法人分析，從台積電10月營收對新台幣營收達成率已超過38%來看，今年11月至12月營收估介於1,792億元至1,920億元之間，將較10月創下的單月歷史新高下滑，估計將低於2,000億元，月減少幅度估計約介於21%至26.3%不等，若以美元換算則估計11月至12月減少約一成至二成左右。

台積電先前法說會上已公布美元財測，今年第4季美元營收188-196億美元，若以平均值換算季增逾11%，另外台積電預測第4季毛利率與營益率則雙率較第3季小降。

依據台積電當時公布的第4季美元營收財測，估第4季美元營收平均季增11.1%，高低標約季增8.8-13.4%，匯率假設基礎新台幣32兌1美元換算，並估計第4季毛利率51.5-53.5%與營益率39.5-41.5%。

台積電今年第3季毛利率為54.3%、營益率為41.7%，而台積電依據預期第4季皆將較第3季的實際表現下滑。