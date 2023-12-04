12/4【早晨財經速解讀】鮑爾：降息還很遠！美股卻創今年新高

債券市場近月強勁反彈大漲，顯示出交易人士相信聯準會（Fed）升息周期已經結束。現在，討論焦點轉向央行何時開始降息？會降多少幅度？

問題在於美國經濟是會軟著陸，還是會更為惡化？這兩種情況都顯示降息即將到來，最快明年3月就會降息。目前市場預期，明年至少降息5碼，這一趨勢顯然會促使殖利率更低、債券價格繼續上漲。

但也不能排除波動性進一步增加的可能性。多項彼此衝突的數據可能引發疑慮，而Fed官員可能繼續提醒市場他們不急著寬鬆政策。

Fed將在12月12日、13日舉行利率決策會議，這一周也進入會議前的靜默期，而Fed主席鮑爾上周五（1日）表示，雖然政策已深入「限制性領域」，但這個階段要臆測何時將降息時機「還不成熟」。但他對降息預期的「澆冷水」並未阻撓債券交易人士繼續推高市場。

市場上有種看法是，這波殖利率周期已經見頂，而經濟軟著陸數據將在未來某個時刻迫使創紀錄、近6兆美元存放在貨幣市場基金的資金轉向殖利率高於4%的較長天期公債。

儘管美國10年期公債殖利率上月大幅下滑60個基點，但仍遠高於今年初寫下的低點，當時美國幾家銀行倒閉，引爆經濟衰退疑慮。

PIMCO投資組合經理人庫齊爾（Michael Cudzil）表示：「Fed已經藉由表明數據已經走軟，修正了市場的走勢，而這已經讓市場更為寬心，而且更容易轉向受到說法官員說法的影響。也有一種可能性是，放緩的數據會更加不利。」

美國本周將公布一連串數據，將考驗債市多頭人士的信心， 周五還將迎接最新的美國就業報告。彭博資訊對經濟學者進行的調查顯示，預期11月非農新增就業數反彈增加至20萬人，高於前月的15萬人，原因是罷工的勞工重返崗位。失業率預料持穩在3.9%，但薪資增幅預期放緩至年增4%的步調。

摩根大通資產管理公司固定收益投資組合經理人貝羅表示，由於通膨下滑的速度比Fed官員預期更快，強化市場認為7月已是Fed最後一次升息的想法，「如果明年我們見到降息，殖利率會降得更多」。

接下來的關卡是，即將出爐的美國消費者通膨數據和Fed展開今年最後一場會議。Fed如何透過官員利率預測的「點狀圖」呈現明後年的利率展望，可能會讓早已預估明年會多次進行降息的市場增添一些不確定性。