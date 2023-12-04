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對岸五大疫情 法人關注

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

中國大陸呼吸道疫情似有再起跡象，市場傳聞持續發酵，已引發法人圈的高度關注，雖認為短線可能還不致干擾台股走勢，但若是新冠、流感等病毒再次大規模傳染時，恐將打亂今年年終作帳行情的上攻步調。

法人表示，台股短線除應留意關注美債殖利率、日圓等國際資金最新流向等因素外，還有中國大陸今年冬季呼吸道疾病病例急速攀升，包含黴漿菌、流感、新冠、腺病毒及呼吸道融合病毒等五大疫情升溫，引起各界關注與擔心，包括傳出地方政府的微信公眾號探討「保存十天以上存糧」，以及上海機場已經開始對旅客檢測核酸、多地健康碼重新上線等訊息，已成為投資圈周末期間討論度最高的話題。

業內、實戶指出，目前中國大陸疫情的消息相當混亂，並無法進一步查證，但以流感、新冠等病毒來說，在國內都己有相對應的治療手段，再加上國內入冬以來，各項呼吸性疾病件數也在增加，因此，應不致再引起恐慌，對台股的影響應有限，不過，近期口罩等疫情概念股，將持續為盤面活躍焦點。

但若是中國大陸疫情若再次無法控制，健康碼等實質管制手段再次出台時，可能影響正在復甦的下游需求。近年上市櫃公司雖積極「去中化」，但暫仍無法完全擺脫對業績的連動影響下，可能成為年終作帳行情的一大變數。

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