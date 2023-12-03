股海自由行／逢低買進 信心切勿動搖

11月中旬以後，台股出現突破走勢，一方面美國CPI年增率低於預期，市場更篤定美國聯準會（Fed）的升息循環結束，另一方面拜習會後，美中緩和與重申台海和平，激勵外資持續回補，台股跳空衝破17,000點壓力，日K連續收紅，直逼前高17,463點，成交量也升溫，5日均量上升到3,000億元以上。

分析推動台股的兩項原因：首先，美國10月通膨降溫，升息循環結束的可能性更加確定，帶動美股樂觀情緒，部分指標股衝上新高價，美元指數大幅下滑，資金轉向新興市場，為台股加油添柴。

其次，拜習會重申台海和平，不管是美國的維護現狀，或是習近平的否認攻台時間表，對於隔海看戲的外國投資機構而言，他們可以放下對於國家風險的擔憂，重新把資金投向真正的科技島。無怪乎外資馬上連續大買，新台幣在半個月內快速升值2.5%以上，往31元兌1美元靠攏。

若觀察股價走勢，明顯是多頭型態。在8月到10月的過程中，台股始終受到16,800點的壓制，形成一個區間整理，但大盤在上述議題發生後，11月15日出現跳空上漲，一舉越過17,000點關卡，當天在外資大幅買超下，上市成交量逼近3,900億元，明顯是帶量衝關。隨後經過一周左右的短線觀望，AI龍頭財報公布前，外資再次主攻，11月21日出現長紅，一舉攻上17,400點，成交量再次衝過3,000億元，這段過程與5月AI概念發動的路徑頗為相似。

上述股價型態在17,000點之下形成多了「多重底」，而此型態的深度有1,000點左右，基於技術分析的等倍測量，暗示本波段多頭上攻的幅度可能接近18,000點。

近期市場一口氣從16,000點拉到17,400點來看，蓄積很大的獲利回吐壓力，特別是外資回補權值股推動指數大漲，對市場的影響性更大，容易造成「拉指數、出個股」的情形，漲多、領漲的個股尤其容易震盪，引發浮動籌碼拋售，這在操作上要特別小心。

綜合以上，在中長線的策略上，必須認清金融環境有質的轉變：升息、貶值變成降息、升值，因此中長線的多頭架構是肯定的，操作上應是逢低買進、逐步累積持股。但短線上因為11月大漲一波，未來在指數大漲、交易量放大的時刻必須保持冷靜，不要追高，反而是拉回、量縮、市場氣氛變冷時刻，不要動搖原有看法，應趁低買進。

至於選股，今年的股市大概都是強者恆強，選擇過去兩個月強勢、近兩周轉弱的股票，就是很好的選擇準繩，例如AI龍頭廠財報公布，相關股票在公布前強勢，但公布後轉弱，顯然股市老手都在「預判你的預判」，既然這樣，還是控好長線方向，掌握第4季行情。

此外，第28屆聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）締約國大會（COP28）正如火如荼於杜拜舉行，除了各國政要與教宗方濟各將出席，有望促成各國對氣候變遷減緩與調適採取更積極的作為將成為亮點外，COP28也將是自巴黎協定後，各國提交的國家自願減量目標（NDC）首次受到檢核，且每五年進行一次全球盤點。

另一個值得關注的是，本次會議於阿拉伯聯合大公國舉辦，將聚焦於COP26《格拉斯哥氣候協議》中化石燃料逐步減少與逐步淘汰的分歧中，這些產油與碳排大國將如何表態，並對全球減排做出承諾與行動。

氣候金融也將是值得金融市場參與者觀察的議題之一，過往COP會議曾多次提及氣候金融、氣候融資與氣候正義，會議中已開發國家對開發中國家與氣候脆弱國家進行調適與減緩行動的融資行動，也將引起廣泛的討論，希望藉由金融的力量，協助各國降低氣候風險，提升氣候韌性，投資人也可留意相關的投資題材。（作者是永豐投顧總經理）