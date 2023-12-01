凱基證券「友福同享」 揪友開戶一起拿好康

為幫助更多投資人踏出定期定額投資第一步，凱基證券即日起至12月底推出「友福同享」開戶優惠活動，旗下客戶只要分享專屬連結邀請好友成功開戶，即可獲得LINE POINTS 200點，好友完成指定任務後可再享有900元手續費抵用金。

根據臺灣證券交易所統計，今年10月定期定額投資金額創下歷史新高，達95.71億元，相較去年同期大幅成長75.52%，定期定額投資儼然成為全民新理財運動。

近期全球股市及台股相繼反彈上攻，讓許多投資人擔心是否錯失進場最佳時機，凱基證券表示，全球股市長期趨勢向上，不需等到存一大筆錢才能開始進場投資。

透過定期定額並以長期投資為目標，不僅能夠降低平均成本及分散風險，同時能夠替投資人解決擔心進場過晚而買高的問題，不再害怕錯失良機，還有機會取得先機。

凱基證券為讓年輕投資人更深入了解投資理財操作，不僅推出「友福同享」開戶優惠活動降低新手投資人的投資成本，同時提供「定期定額日日扣」功能幫助長期存股族更彈性及自由的投資規劃。

投資人可自由選擇多天扣款日及千元低門檻，強化定期定額降低平均成本及分散風險，搭配「定期定額手續費均一價」活動，小資族們不用擔心因多筆扣款而增加過高的投資費用，讓分批進場更有利。

此外，凱基證券領先市場推出「App免登入搶先體驗」服務，不須開戶即可使用獨家策略選股，幫助投資人輕鬆找出適合投資標的。