台股風起雲湧 券商點名這五大產業還有漲相

華南永昌證券本周舉辦第4季產業暨企業論壇，吸引上百位投資法人參與；展望後市投資機會，華南永昌證券指出「消費性電子、通訊、綠能、車載技術、AI半導體」等五大相關產業，仍有機會獲得市場關注。

華南永昌證券本季論壇以「風起雲湧，靜待陽光照拂」為題，闡述美國勞動市場疲弱，但升息循環瀕臨尾聲、美債殖利率獲得緩和、市場逐步消化以巴衝突及Nvidia晶片禁售令等利空下的市場投資機會。

論壇邀請全球前五大重電廠東元（1504）、全球最大交換式電源供應器廠商台達電（2308）、台灣汽車電子模組大廠怡利電（2497）、無線通訊及低軌衛星經營有成的昇達科（3491）、系統整合專業廠商聖暉（5536）、高科技產業廠務系統整合專家朋億（6613）、BIOS核心專業系統韌體設計公司系微（6231）、國內民生水泵市場龍頭廠商大井泵浦 及國內最大肥料生產廠商台肥（1722）等優質上市櫃公司；產業專題則是邀請台灣微軟、英研智能移動、AWECO、前資策會總監、台灣中油、HIPOWER、雅億科創等產業專家主講AI、先進封測、低軌衛星、全球關鍵科技產業、油價、氫能源、漁電共生等產業現況及展望。

華南永昌證券推行普惠金融，繼第４季產業暨企業論壇後，將於12月11日由華南永昌證券及華南投顧聯手在華南銀行總行大樓國際會議中心舉辦「2024年投資趨勢展望會」，特別邀請AIA Capital財富管理公司首席經濟學家吳嘉隆老師，剖析2024年全球總體經濟展望，幫助客戶掌握市場實況及重要投資觀點。

華南永昌證券重視每一位客戶的投資體驗，董事長黃進明表示：「交易市場重視三大要素—累積投資經驗、遵守投資紀律以及擁有便捷操作的交易工具。」華南永昌證券深化永續發展，持續透過開發新產品及優化相關技術，提升客戶使用體驗，打造客戶勝率的工具與服務，增加客戶投資勝率及降低風險。12月18日，還將發表自行研發的新App「華南e指沖」上市，此款App領先業界首創「雙視窗下單」，在同一視窗便能完成看盤、下單，再結合「反向出清」的大戶拆單功能，以及「閃電帳務」即時損益試算，為投資人帶來全新的投資體驗，迅速掌握投資每秒鐘。