生技醫療、散裝航運族群再走強 台股由黑翻紅 小漲4點收17,438點

受美國科技股疲弱影響，台股今（1）日漲多拉回並於平盤附近震盪，最終翻紅，收盤指數17438.35點，上漲4.5點、漲幅0.03%，成交金額2,989.07億元。台積電（2330）今收579元、上漲2元。其中，生技醫療、散裝航運族群再度走強。

AI概念股漲跌互見，其中勤誠（8210）、研揚（6579）、緯穎（6669）、緯創（3231）、智原（3035）、高力（8996）等紛紛走揚；而廣達（2382）、鴻海（2317）、英業達（2356）、創意（3443）、世芯-KY（3661）則稍作整理。

值得注意的是，在中國大陸「黴漿菌」疫情影響之下，生技醫療股的合世（1781）、恆大（1325）、康那香（9919）紛紛攻上至收盤，松瑞藥（4167）、美德醫療-DR漲幅也高達9%，表現相當強勢。

在近期資金輪動之下，其中散裝航運族群集體上攻，裕民（2606）、新興（2605）、四維航（5608）皆爆量上漲，漲幅逾6%以上，中航（2612）、正德（2641）更攻上漲停板。

統一投顧陳杰瑞表示，目前短線上BCI指數上漲、帶動BDI也隨之上揚，其中BCI主要是海岬型船隻，主要載運鐵礦沙，加上報價飆漲之下，散裝航運族群後市可期。

其他表現強勢的族群還有，國防、航太概念股的公準（3178）、安馳（3528）、jpp-KY（5284）、神基（3005）、千附精密。遊戲相關概念股的華義（3086）、歐買尬（3687）、智冠（5478）、泰偉（3064）、廣錠（6441）等。

個股方面，勤誠（8210）以277元鎖上漲停板。法人表示，AI專案陸續放量出貨，不僅需求優於預期，訂單也持續增加中，加上CPU新平台導入帶動的換機需求逐步浮現，預期第4季將可進一步挹注業績表現，整體成長力度可望延續至明年。

陳杰瑞指出，今日台股漲多拉回，其因在於昨日美國科技股走跌，包括輝達下跌2.85%、超微跌2.17%，其中美國10月份個人消費支出（PCE）年增3%，比市場預期來的低，符合預期；OPEC+減產不如預期，導致國際油價下跌。然而，美股擁有利多因素卻未上漲，台股勢必會受到影響，他預期，12月台股若要突破前高，必須要有更多利多因素。