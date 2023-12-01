林百里看好 AI PC 將問市 法人點名廣達、華碩等受惠

廣達（2382）董事長林百里表示，AI PC可能在2024年夏天問世，並看好2024年AI前景中，法人機構表示，雖AI PC產品仍在發展初期階段，但總體來說，將有望提升PC產品附加價值，看好華碩（2357）、鴻海（2317）、廣達、和碩（4938）等供應鏈營運後市。

林百里出席台灣醫療科技展活動，並對外表示AI PC可能在2024年夏天問世，廣達將是最先投入的業者，並看好2024年AI會繼續好，且看好2024年廣達在AI PC、AI伺服器及AI車用電子等三項業務，可望有更大的營運貢獻。

法人機構表示，在AI PC的部分，研調機構Canalys對AI PC的初步定義為搭載可加快AI計算晶片的PC產品，比如搭載Intel VPU或AMD APU等晶片的PC產品，以此定義，研調機構統計預估搭載可加快AI計算晶片的PC產品占全球PC出貨量的滲透率在2022年為9%，並預估滲透率到2027年將有望提升至60%。

從研調機構的統計預估數據可知，從2024年到2027年，搭載可加快AI計算晶片的PC產品出貨量將進入高速成長期，雖此類PC產品仍在發展初期階段，對終端使用者可帶來的效應仍不明確，但總體來說，將有望提升PC產品之附加價值，創造產品功能差異化並有望刺激PC產品之銷售成長，因此正面看待AI PC的發展，將有利NB與PC供應鏈後續的營運表現，預期華碩、鴻海、廣達、和碩等供應鏈有望受惠。