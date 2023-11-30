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市場共識不升息、通膨持續降溫…務必樂觀沒問題？ 他：要關注失業率

聯合新聞網／ 喬把拔的投資日記
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

當市場開始樂觀時

我們將進入下一階段的思考...

美國聯準會理事華勒，28日表示：「我對當前政策愈來愈有信心，目前正處於能讓通膨回到 Fed 2% 目標的良好狀態。」此舉似乎有意暗示聯準會無須再升息。雖然不升息已是市場共識，但相較先前鷹派態度，更讓投資人放心。

我們從克里夫蘭聯儲CPI即時預測來看，11月CPI年增率預期為3.04%，從趨勢來看，通膨持續保持降溫，現在股市的上揚我認為正是在反映11月CPI的趨勢。

另一方面，市場預期降息的時間點約落在明年第二季，那我們也要開始去思考一件事，2000年後每當聯準會降息時，後續股市都跟著崩盤。

然而我認為其中「軟著陸」和「硬著陸」是有區別的，前者是通膨緩解聯準會主動降息，後者是金融市場爆發系統性風險，聯準會被迫降息。

軟著陸下，股市適度回檔，只要企業基本面成長動能仍在，短時間內有望回到正軌，然而硬著陸，則市場勢必會遭受重大打擊，股市要沉寂的時間可能就相當久。

我們此時要關注的就是美國失業率，如果失業率沒有大幅上升，經濟撐得住，人民有收入自然有消費，但連收入都沒有，消費急凍下，通膨就將直接轉入通縮，也就會造成硬著陸的發生。

總結，目前不改先前樂觀態度，將維持到明年第一季，後續持續關注FED動向，並思考明年降息時的應對準備。

◎本文已獲 喬把拔的投資日記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

聯準會 通膨 美國 失業 CPI Fed

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