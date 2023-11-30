野村：2024股債迎來牛市 台股基本面會有突出表現

台北股市自11月初以來的強力反彈還沒結束，繼續攀高，時近年底，投信投顧陸續發表明年股市預測，野村投信看好2024年全球將展開牛市，股債齊揚，展開多頭行情，在全球股市中，台灣基本面更為突出，2023年AI熱潮帶動的台股漲勢，只是長期趨勢的開端。

野村投信投資長周文森表示，美國聯準會（Fed）升息結束，利率觸頂，影響市場情緒的因素消失，美國的經濟成長雖然趨緩，但仍保持韌性，目前市場對美國經濟成長的預測是1％，但他認為美國的經濟狀況應該會更好，有向上調整的空間。

整體環境偏向樂觀，但仍有隱藏的風險可能造成市場波動，周文森指出，美國通膨雖然降溫，但仍具有黏性，服務業通膨仍會維持高檔，像是剪髮服務也不可能降價，加上結構性因素例如綠色通膨，也造成通膨具有黏性。

在資產配置方面，周文森認為，美股雖然價值面不便宜，但在經濟成長與企業獲利可望上修的帶動下，仍有上漲的機會；有經濟成長前景且價值面合理的亞股，外資加碼中的有印度及日本。

野村投信分析台股投資前景，認為台灣的基本面更為突出，市場預估企業獲利將從2023年的衰退30％，轉為2024年的正成長21％。2023年AI熱潮帶動台股漲勢，但這只是開端，2023年全球半導體總產值從2022年的5730億美元萎縮至5350億美元，看好2024年將在庫存修正完畢後，復甦至6240億美元。

AI需求所帶動的族群，除了半導體之外，還有伺服器、散熱與電源供應、高速運算等，近來討論升溫的Edge AI（邊緣AI），將AI功能搭載至PC、NB與手機等終端電子設備，是值得關注的方向。

傳產方面，有政策面加持的綠電與機電是持續看好的族群，台電將以10年共計5645億元的預算完成電網韌性建設，2023年電網支出成長率為3％，2024年成長10％，2025年成長15％，加上再生能源的加入，推估國內重電業者長動能在2028年以前都可因此受惠。