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全球經理人加碼力道新高 日股迎資金行情

經濟日報／ 記者高瑜君/即時報導
根據彭博資訊，今年以來外資對日股從賣超轉為買超，10月在日本股市買超2.7兆日圓，為今年以來第三大單月淨流入金額，外資累積買超金額擴大至3.3兆日圓，11月來仍持續流入。美聯社
根據彭博資訊，今年以來外資對日股從賣超轉為買超，10月在日本股市買超2.7兆日圓，為今年以來第三大單月淨流入金額，外資累積買超金額擴大至3.3兆日圓，11月來仍持續流入。美聯社

日經新聞報導股神巴菲特旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway），將再度發行總額達1,220億元的日圓債，各界解讀可能加碼商社或買進銀行與汽車股，獲利持續上修的豐田、日本三大金融集團均在列，法人預期將持續引導國際資金進入日股，除資金行情可期，也宣告美、日股配置並重時代來臨。

官方政策驅動日本通膨溫和升溫，日圓弱勢助攻日本經濟轉骨效應，加上國內企業財報表現強勁，激勵日股11月來連續三周上漲，日經225指數24日收盤再創年內新高，龍頭企業如豐田、東京威力科創股價來到歷史高峰。日股今年以來漲幅三成，國際資金持續看好後市，巴菲特再度發債為加碼日股鋪路，大和證券分析師推測，未來除了加碼五大商社，下一個投資目標很可能就是日本的銀行與汽車製造業。

根據彭博資訊，今年以來外資對日股從賣超轉為買超，10月在日本股市買超2.7兆日圓，為今年以來第三大單月淨流入金額，外資累積買超金額擴大至3.3兆日圓，11月來仍持續流入。

縱使資金流入力道強勁，全球經理人依然視日股還有很大加碼空間，據美銀11月全球經理人調查，目前最擁擠的交易為做多Apple、Microsoft、Nvidia在內的美國大型科技股，接續是做空中國大陸股市、做多美國短債，僅有6%的經理人認為日股過度擁擠；同時針對三大成熟市場美國、歐元區、日本，全球經理人加碼日股比例來到2018年3月以來新高，淨比例23%遠遠超過美股與歐股。

法人指出，近期日股利多延續，更加穩定國際資金流入信心，日本短時間內調整寬鬆政策立場的可能性低，經濟溫和成長限制日本公債殖利率漲勢，促使日圓維持弱勢，搭配政策催化可望推動日股再度邁向歷史新高，出口受惠龍頭製造業、經濟復甦受惠產業等，均為本波日股行情焦點。

而國內資金同樣追隨趨勢，在核心持有台股、美股資產外，也展開日股布局，今年7月募集、國內最大日股基金「元大日本龍頭企業基金」十月底主要持股涵蓋汽車製造業龍頭並擁有新能源車關鍵技術的豐田、半導體設備大廠東京威力科創、日本最大金融集團三菱日聯 、五大商社之一的三井物產等。

日股 日本 日圓

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