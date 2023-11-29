證交所2023年度上市公司業務宣導會圓滿落幕

臺灣證券交易所自10月起於台北、新竹、台中、台南及高雄等地舉辦八場次上市公司業務宣導會，最後一場於11月28日圓滿結束，經統計上市公司出席代表逾千人，證交所除服務與會上市公司代表，另提供講師講授課程影片，置於臺灣證券交易所WebPro3.0影音傳播網，供外界線上觀看，以擴大宣導成效。

這次宣導會就重大訊息及暫停交易、資訊申報重點及近期法規修正，彙整常見缺失等重要案例資料供上市公司參考借鏡，就重大訊息評估程序、陳核紀錄保存及違失處置等範例進行說明。

例如今年度修訂重訊第3條，明確規範並再次重申重大訊息發布的內容不得偏頗，以免誤導投資人；另提醒自2024年起全體上市公司，應於會計年度終了後75日內申報年度自結財務資訊或財務報告；證交所亦於今年7月TWSE ESG Info Hub已全面上線，提供投資人ESG整合資訊。

另證交所與臺灣碳權交易所合作，共同於上市公司業務宣導會向上市公司代表介紹碳交所未來業務計畫、預計開戶流程及國際碳權市場發展趨勢，以協助企業進行碳管理，共同因應全球氣候變遷衝擊，尤其近期國際碳權市場爭議較多且詐騙頻傳，企業購買碳權時，應審慎評估碳權交易平台的可信度、合理性及相關交易風險。

證交所表示，截至2023年11月28日止，上市公司公告的重大訊息近3萬則，經點閱及媒體轉載產生傳播之乘數效果，愈見重大訊息對投資人投資決策之重要性。證交所藉由宣導會與上市公司代表分享交流，冀使上市公司嫻熟重大訊息、資訊申報及公司治理等相關規定，也提醒上市公司揭露重大訊息時應掌握及時、正確、完整的原則，期達成證券市場資訊對稱及透明的目標。

證交所秉持竭誠服務資本市場精神，每年度定期辦理業務宣導會，俾提升上市公司相關業務主管及人員對於規章的了解，活動訊息可至證交所網站(https://www.twse.com.tw )查詢。