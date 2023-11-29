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台股上漲29點 三大法人買超91.8億元

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股今（29）日開高走低，盤中最高一度拉升至17441.79點，創下8月以來新高，終場指數收在17370.56點，上漲29.31點，漲幅0.16%，成交量3217.15億元，三大法人買超91.8億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超98.93億元，投信買超0.74億元，自營商賣超（合計）7.87億元，其中自營商（自行買賣）賣超4.69億元，自營商（避險）賣超3.18億元。

台股今日盤中創下波段新高，盤面上以板卡、被動元件等族群表現較為強勢，板卡股中麗臺（2465）飆上漲停，微星（2377）盤中上漲7.73%，技嘉（2376）、華擎（3515）等也都呈現上漲；而被動元件中華新科（2492）、華容（5328）等兩檔同樣衝漲停，其餘立隆電（2472）、興勤（2428）也有不錯的表現。

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