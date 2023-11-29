11/29【早晨財經速解讀】美債牛來了？華爾街多頭復燃 台港股黃金交叉

美國股市周二小漲，受科技股和消費類股所提振，投資人消化聯準會（Fed）的談話。費城半導體指數因美光對成本上升發出預警而下跌。

道瓊工業指數上漲83.51點，漲幅0.2%，收在35,416.98點；標普500指數上漲4.46點，漲幅0.1%，收4,554.89點；那斯達克綜合指數上漲40.73點，漲幅0.3%，收在14,281.76點。費城半導體指數收跌0.6%。

美國公債殖利率小幅走低，美國10年期公債殖利率收在4.335%，低於周一的4.388%。

Fed理事沃勒周二表示，他對Fed當前的政策利率水平具有足夠的限制性越來越樂觀，他甚至暗示，如果通膨繼續下降，接近Fed 2%的目標，那麼未來幾個月降息的可能性很大。芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比也肯定對抗通膨有所進展。

但另一方面，Fed另一位理事鮑曼表明，為及時控制通膨，可能有必要再度升息。

根據芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具，金融市場所反映聯邦公開市場操作委員會下月開會將聯邦基金目標利率維持在5.25%-5.50%的可能性幾乎確定為98.9%。

關鍵的假日購物季已進入高潮，全美零售商聯合會的調查數據顯示，消費者計劃今年多花約5%的錢。這和周二公布的經濟研究聯合會（Conference Board）消費者信心數據相吻合，該數據因短期預期改善而意外上揚。

標普500指數11大類股有八個收漲，其中非必需消費品板塊漲幅最大。醫療保健股跌幅最大。

受微軟(Microsoft)股價上漲1.1%的推動，科技股小幅走高。特斯拉(Tesla)大漲4.5%。

波音公司（Boeing）漲1.4%，加拿大皇家銀行資本市場將這支股票從「表現與大盤一致」上調至「表現優於大盤」。

凱雷投資集團(Carlyle Group)大漲4.9%，標普道瓊斯指數公司(S&P Dow Jones Indices)宣布將凱雷投資集團納入標普中型股400指數。

大陸電子商務集團拼多多在美國上市的股票暴漲18.1%，該集團公布的營收超出預期。

美光下跌1.8%，該公司表示，第1季的營運費用將高於此前的預測。輝達下跌近1%，對大盤構成最大拖累。