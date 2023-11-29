凱基投顧上修台股獲利預估 看好財報利多支撐行情

近期企業財報正向激勵推升之下，台股展現多頭氣勢攻上萬七關卡，凱基投顧表示，儘管本次企業財報優於預期與劣於預期的家數各占半數，但半導體與科技下游組裝廠等大型企業獲利表現優異，貨櫃與塑化等景氣循環企業亦沒有預期悲觀，支撐整體台股3Q23獲利表現優於預期，且獲利衰退幅度也較前季收斂，意味最壞情況早已過去。

在第三季企業財報公告後，凱基投顧上修台股2023與2024年預估獲利，其中2023年預估獲利由原預估之年衰退31%收斂至年衰退27%、2024年預估獲利則修正至年增近20%。儘管修正幅度不大，但延續超過一年以上的企業獲利下修潮已於今年第3季告終，轉而迎來新一波的獲利上修循環，主因整體製造業的庫存水準已降至合理水準，同時PC與智慧型手機已迎來復甦跡象，加上AI伺服器伴隨CoWos產能逐季開出而放量生產下，應可樂觀期待企業獲利上修周期將可延續。

凱基投顧表示，按過往經驗，每當企業獲利步入上修周期後通常可延續兩年，主因正常的製造業庫存回補周期往往可延續一年半至兩年。儘管市場擔憂全球經濟未來可能面臨高利率環境下對終端需求的打擊，但是在生成式AI帶動全球巨擘積極進行伺服器的軍備競賽以及AI PC支撐的潛在換機效應下，樂觀看待高利率環境對具有剛性需求科技裝置的衝擊應屬有限，此外，獲利上修期間通常伴隨台股延續多頭行情，因此正面看待台股中長期展望。

財報優異支撐市場放膽進行做夢與作帳行情，凱基投顧建議投資人，近期選股主軸為成長股與轉機股，成長股主要篩選2024年獲利動能強勁且評價水準尚低者；轉機股則主要篩選本次財報三率三升並且2024年所處產業景氣能見度高者。