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台股上漲203點 三大法人買超214億元
台股今（28）日開高走高，盤中最高一度拉升至17360.38點，終場指數收在17341.25點，上漲203.83點，漲幅1.18%，一舉站上所有均線，成交量2,936.33億元，三大法人買超214.29億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超200.03億元，投信賣超16.38億元，自營商買超（合計）30.64億元，其中自營商（自行買賣）買超12.52億元，自營商（避險）買超18.11億元。
台股上漲逾200點，其中千金股表現相當強勢，UPS不斷電大廠旭隼（6409）大漲7.5%，力旺（3529）、世芯-KY（3661）分別上漲6.91%、6.1%，信驊（5274）、祥碩（5269）上漲超過4%，其餘也都呈現上漲之姿；且今日M31（6643）開高走高，早盤以954元開出，在最後一盤站上1000元，為首度收盤站穩千金，成為台股第11檔千金股。
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