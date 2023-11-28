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台股再現「11千金」 M31最後一盤攻上千元

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股28日開高走高，終場上漲203.83點，漲幅1.18%。 聯合報系資料照
台股28日開高走高，終場上漲203.83點，漲幅1.18%。 聯合報系資料照

台股今（28）日開高走高，終場收在17341.25點，上漲203.83點，漲幅1.18%，盤面上千金股表現相當強勢，其中M31（6643）開高走高，早盤以954元開出，在最後一盤站上1000元，為首度收盤站穩千金，成為台股第11檔千金股。

M31第3季營收4.32億元，年增33.7%，每股純益4.45元。第3季整體營運在成本控制得宜與外幣匯兌優勢下，營益率與歸屬於母公司稅後純益率均較上季與去年同期大幅成長，並維持100%的毛利率；累計前三季營收達10.93億元，年增25.5%，每股純益9.34元，創下歷年同期新高。

M31表示，第3季儘管受晶圓廠產能利用率下降的影響，權利金成長動能受到壓抑，但相對於前一季度的季減幅度已逐步復甦，顯示隨著客戶庫存調整逐步進入尾聲，權利金營收可望重拾成長循環。

在區域市場的表現上，隨著中國大陸系統單晶片(SoC)客戶的需求回升，M31第3季的中國大陸市場營收帶來增長。而儘管今年在美國市場的營收表現上不如預期，但受惠美系指標客戶擴大採用M31先進製程IP與一線大廠新客戶的重大斬獲，可望將帶來遞延訂單貢獻，M31對於美國市場的後市還是相當正向看待。

針對今年簽約授權金與量產權利金的發展，總經理張原熏說，今年授權金成長雙位數百分比的目標一定會達成。至於權利金方面，客戶端產能利用率受到壓抑，所以其今年權利金收入可能持平或比去年呈現小幅衰退，但預期明年會回到成長軌道。

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