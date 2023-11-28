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景氣倒退又回藍燈…但股市卻有些火熱？ 專家：說不定是誤打誤撞的美麗誤會

聯合新聞網／ Andyworld
示意圖。聯合報系資料照片／記者張裕珍攝影
示意圖。聯合報系資料照片／記者張裕珍攝影

車子倒退嚕

這個月開出來的10月景氣指標燈號居然掉了1分，來到16分的狀態，而燈號也從原本的黃藍燈又回到低迷的藍燈！

新聞稿的重點有：

1.較上月減少1分，燈號轉為藍燈。主要因素為出口由9月的正成長，10月轉為負成長；但考量後續11月及12月出口應轉為正成長，預期11月景氣燈號將再轉為黃藍燈。

2.10月出口因基期偏高影響，燈號轉為藍燈，但生產、銷售減幅持續收斂。

3.股價指數則因低基期效應轉為紅燈。

4.另就業人數、零售及餐飲業營業額持續成長，顯示勞動與內需市場仍屬穩定。

5.整體而言，國內經濟可望逐漸好轉，惟國際通膨及升息效應持續、地緣政治風險因素仍在，須密切關注。

上個月股市體感溫度沒有像燈號一樣轉好，這個月燈號趨弱，偏偏股市又有些火熱！不過上個月因為體感溫度偏冷，所以仍然維持定期定額多扣款的狀態，如果真如新聞稿所說，11、12月燈號會好轉的話，那也是個誤打誤撞的美麗誤會啊！

◎本文已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

藍燈 景氣燈號 通膨 台股

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國發會昨（27）日發布10月景氣燈號，因出口再度翻黑，加上受全球景氣影響，景氣對策信號綜合判斷分數為16分，較9月減少1分，燈號再度跌回代表景氣低迷的藍燈。

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