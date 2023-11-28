景氣倒退又回藍燈…但股市卻有些火熱？ 專家：說不定是誤打誤撞的美麗誤會

車子倒退嚕

這個月開出來的10月景氣指標燈號居然掉了1分，來到16分的狀態，而燈號也從原本的黃藍燈又回到低迷的藍燈！

新聞稿的重點有：

上個月股市體感溫度沒有像燈號一樣轉好，這個月燈號趨弱，偏偏股市又有些火熱！不過上個月因為體感溫度偏冷，所以仍然維持定期定額多扣款的狀態，如果真如新聞稿所說，11、12月燈號會好轉的話，那也是個誤打誤撞的美麗誤會啊！

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