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外資一周買超486.82億元 竟然買超這檔最多

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
根據台灣證券交易所統計，外資上周在集中市場買超486.82億元，買超開發金17.16萬張最多，另賣超緯創（3231）4.60萬張最多，而賣超前三名竟然都是由AI概念股包辦。圖／聯合報系資料照
根據台灣證券交易所統計，外資上周在集中市場買超486.82億元，買超開發金17.16萬張最多，另賣超緯創（3231）4.60萬張最多，而賣超前三名竟然都是由AI概念股包辦。圖／聯合報系資料照

外資近期動向成為左右台股走勢關鍵。根據台灣證券交易所統計，外資上周在集中市場買超486.82億元，買超開發金17.16萬張最多，另賣超緯創（3231）4.60萬張最多，而賣超前三名竟然都是由AI概念股包辦。

根據台灣證券交易所統計，統計20日至24日一周，外資上周在集中市場總買進金額為4,792.34億元，總賣出金額為4,305.52億元，買超為486.82億元；今年初至24日止，外資總買進金額為18兆5,583.76億元，總賣出金額為18兆4,991.10億元，累計買超為592.66億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為21兆9,996.29億元，占全體上市股票市值的40.29%，較17日的21兆9,384.47億元，增加611.82億元。

就個股比較，外資上周自集中市場買超最多的前三名上市公司，前兩名由金控股包辦，第一名是開發金，買進341,003千股，賣出169,432千股，買超171,571千股；第二名是中信金：買進146,395千股，賣出75,479千股，買超70,916千股；第三名是宏碁，買進141,177千股，賣出77,625千股，買超63,552千股。

外資上周自集中市場賣超最多的前三名上市公司，都跟AI概念股有關，第一名是緯創，買進73,978千股，賣出120,022千股，賣超46,044千股；第二名是英業達，買進71,226千股，賣出108,034千股，賣超36,808千股；第三名是光寶科，買進37,948千股，賣出56,539千股，賣超18,591千股。

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