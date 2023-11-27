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「特選臺灣高息動能指數」即時指數11月27日上線

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
「特選臺灣高息動能指數」前十大成分股名單。（資料來源：臺灣指數公司）
「特選臺灣高息動能指數」前十大成分股名單。（資料來源：臺灣指數公司）

臺灣指數公司新編臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高息動能指數 (簡稱「特選臺灣高息動能指數」)，自2023年11月27日（周一）起委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

特選臺灣高息動能指數以台灣上市上櫃股票為母體，自發行市值及自由流通市值前250大股票中，經流動性檢驗、股利發放率、營業利益率等指標篩選，依配息率擇優選取40檔股票。成分股以配息率加權後、結合發行市值及風險調整後報酬配置成分股權重，表彰兼具高股息、成長動能與獲利能力的股票投資組合績效表現。

特選臺灣高息動能指數每年5月進行成分股定期審核，每年1、9月進行權重審核，臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，累積報酬率為655.06%及殖利率為9.42%，表現優於加權報酬指數（277.85%、3.72%）與臺灣全市場報酬指數（275.10%、3.62%）。依最近一期審核結果，前十大成分股依股票代號排序分別為聯電（2303）、鴻海、瑞昱、聯發科、長榮、聯詠、欣興、緯創、大聯大及日月光投控。

根據證交所2023年10月定期定額交易戶數統計ETF排行，前十名的 ETF 中，涵蓋股息主題的 ETF 即有五檔，戶數合計達547,641戶，較前年同期的3檔及234,894戶顯著提升，顯示國內投資人對股息相關主題的關注程度高。特選臺灣高息動能指數成分股具高股息、成長動能與獲利能力特色，期未來可藉由指數金融商品發行，可提供投資人便利參與股息收益投資的新選項。

特選臺灣高息動能指數、加權報酬指數與臺灣全市場報酬指數績效表現比較(資料來源：臺灣證券交易所、櫃買中心、臺灣指數公司)
特選臺灣高息動能指數、加權報酬指數與臺灣全市場報酬指數績效表現比較(資料來源：臺灣證券交易所、櫃買中心、臺灣指數公司)

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