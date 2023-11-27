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OTC終止連十紅 法人看好還有行情、3個字透露操作要訣

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股今（27）日集中市場與櫃買市場同步下跌，OTC指數開高走低，終場收在224.73點，下跌1.91點，終止連十紅，5日線也失守，但統計11月以來OTC指數漲幅逾7%。聯合報系資料照
台股今（27）日集中市場與櫃買市場同步下跌，OTC指數開高走低，終場收在224.73點，下跌1.91點，終止連十紅，5日線也失守，但統計11月以來OTC指數漲幅逾7%。聯合報系資料照

台股今（27）日集中市場與櫃買市場同步下跌，OTC指數開高走低，終場收在224.73點，下跌1.91點，終止連十紅，5日線也失守，但統計11月以來OTC指數漲幅逾7%，法人坦言，指數漲多修正，但預期不會太久，後續還有行情可期，但在資金輪動下，也有不少個股出現「無基之彈」，因此在操作上，不建議追高，而是要精選位階低的族群「買來等」。

台股集中市場今日開高走低，盤中翻黑，終場收在17,137.42點，下跌150點，跌幅0.87%，OTC指數也是開高走低收黑的表現；統計11月以來，集中市場指數上漲1,136.15點，漲幅7.1%，OTC則是上漲15.08點，漲幅7.19%。

證券分析師張陳浩表示，影響台股大盤表現的因素主要包括台積電（2330）成熟製程傳出降價的消息，另外，IC設計恐也會面臨降價的壓力，加上市場對美國升息的疑慮再起，擔心因為美國年前的消費品買氣強，恐再引發升息，讓對美國公債利率敏感的台股相關個股包括台積電、AI股下跌。

張陳浩指出，OTC在連續10個交易日後出現修正，但預期不會太久，後續仍有行情可期，不過，集中市場本波以來上漲超過1,000點，整理期可能要到12月中旬左右。

張陳浩認為，由於台灣及美國都有選舉，看好後續的行情表現，且預期美股的表現將比台股還強，隨著美股的上漲，將帶動台股的行情表現。

張陳浩說，從近期台股的表現來看，不少個股或是族群出現「無基之彈」，尤其是中小型股的表現搶眼，主要是在資金行情的推動，在類股輪動下，要避免追高的風險，布局首選低位階的個股，先「買來等」，包括政策指標的生技股、綠能股等，都可望隨著題材發酵上漲。

台股 美國公債 OTC

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