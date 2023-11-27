美國通膨預期升至12年新高 金價面臨2000美元關卡保衛戰

在前兩周美國公布最新的CPI通膨指標和PPI等通膨相關數據後，美元指數連連下跌，一度快速的從106跌至103，非美貨幣、油價、黃金價格都明顯上漲，其中，金價走勢最為凌厲，短短10天已從1,930美元起漲後站上2,000美元關卡。可是，上周美元指數又連續反彈兩天，金價在2,000美元上下震盪。

FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正表示，技術上，金價在2,000至2,010美元區間形成近期的關鍵阻力，該阻力區間是10月底的阻力，也是黃金從今年5月到達2,060美元的歷史高點後形成的下降趨勢線的關鍵阻力。需要關注2,000至2,010美元區間會否在短期內突破，如能完整突破並在日線圖基礎上站穩，金價可望進一步向上挑戰2,060美元，可是，假如未能突破2,000至2,010美元，甚至可能會在突破後的一日內馬上回跌至2,000美元以下，金價可能將快速回跌至1,950元。

楊傲正表示，美元指數在前兩周一舉從接近106大幅回落至103，技術上已形成一浪低於一浪局面，也已完整跌破了前支持105和自9月低以來一度進入的橫行盤整區，技術上已形成新了一條下行趨勢線。

日前美元指數正在技術反彈修正中，上方關鍵阻力在104.4至104.6區間，未能突破該區間將延續一浪比一浪低，下方跌破103.18將跌向102.85-103.00區間，該支撐將是今年8月的支撐區。

前兩周美國相繼公布的CPI通膨率、PPI和零售銷售數據，三個數據都顯示通膨壓力有進一步緩解跡象。其中10月最新CPI結束過去三個月的反彈，跌回 3.2%，核心CPI較去年同期也跌回4%，遜於預期的4.1%。

然而，上周三的密西根消費者信心報告顯示，美國短期通膨預期在11月升至七個月以來高點，未來5年至10年通膨預期更升至3.2%，是自2011年以來的最高水位。通膨預期升溫，反映市場對目前聯準會貨幣政策是否有效能進一步壓低通膨存疑。而5年至10年期通膨預期升至12年新高，也反映市場預期目前相對較高的3%至4%通膨率可能維持很長一段時間。

楊傲正表示，也就是說，即使聯準會不再升息，但在通膨持續維持3%至4%的過熱情況下，聯準會也沒有太大的降息空間，降低了市場目前對聯準會明年中旬開始降息的預期。

油價、地緣政治、經濟走勢等都使未來通膨充滿不確定性，在通膨未能明確顯示下滑前，聯準會似乎都難以明言降息，這就表示目前美元計價和市場對降息可能有過份預期，金價能否成功站上2,000美元關卡難度增高。

楊傲正表示，12月14日將是今年最後一次的利率決議，雖然市場已經不認為聯準會會再度升息，這一次升息週期也預期終結，未來的聯準會和市場的預期分歧將會落在降息的時間表上。9 月聯準會點陣圖顯示，2023年底前會再升息一次，而2024年年底利率將回到5%至5.25%區間。目前市場對明年6月開始降息期望很高，12月的點陣圖會展現聯準會降息的決心和預測將顯得非常重要。假如點陣圖顯示2024年底前利率維持 5%至 5.25%區間，也就比目前利率只低25個基點，一旦市場對降息的預期降低，美元就會再次受到追捧。