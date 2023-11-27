11/27【早晨財經速解讀】牛氣沖天！黑五撐住經濟？美銀估標普上看5000 市場追價潮開始？

美股上周五（24日）在感恩節假期縮短交易時段變動不大，穩住連四周漲勢，讓投資人更有信心這股漲勢能延續到年終。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

美股蓄勢衝拚漲到年終 感恩節後至新年標普七成機率上漲

美股似正凝聚一股動能，有可能將感恩節一周的上漲行情轉為全面的年終漲勢。季節性因素是原因之一：自1950年來，從感恩節到新年年關，標普500指數70%是上漲的，平均回報率為1.7%。

標普500指數上周五小漲0.1%，道瓊指數上漲117點，不過那斯達克指數小跌0.1%。正逢感恩節假期，交易清淡。

總結一周，道瓊和標普各漲1.3%和1%，那斯達克上漲0.9%。

費城半導體指數上周五和周線變動不大。輝達（Nvidia）跌1.9%，連續第三日下跌，有報導說輝達通知大陸客戶將延後推出銷陸的新款人工智慧（AI）晶片；台積電ADR也跌0.8%，一周下來跌1.7%，較台北交易溢價7.7%。

美國10年期公債殖利率上周五小幅走高收在4.483%。美國公債價格隨歐債下跌。

標普500指數今年在感恩節前一個月內上漲8.1%，是1999年以來最佳表現，當年接著到年終又上漲3.7%。

黑色星期五網購超預期 比去年同期增7.5%

最新統計顯示，美國今年黑色星期五的網路購物支出超乎預期，比去年同期成長7.5%到創紀錄的98億美元，成為27日「網購星期一」（Cyber Monday）的好兆頭。今年網購星期一支出額預料將成長6.1%至120億美元，也締造新猷。

Adobe分析公司25日發布報告指出，今年黑色星期五的電子產品、智慧手表、電視及音訊設備等折扣優惠，吸引消費者在網購支出98億美元，顯示儘管天然氣和食品價格仍高，消費者今年的支出意願高於去年，預測今年網購星期一支出額將達創新高的120億美元。

Adobe數位透視公司首席分析師潘德亞指出，消費者在過去一年更具策略性，利用「大日子」購物，以享受最大幅度折扣」。他說，「衝動購物」也可能發揮作用，在98億美元支出中，有53億美元是透過行動裝置購物。消費者也更仰賴「先買後付」（BNPL）服務，比感恩節前一周增加72%。

金價站穩2,000美元

黃金價格上周五（24日）站穩每英兩2,000美元大關，連續二周上漲，在美元連續二周走軟的背景下震盪上揚，市場繼續消化聯準會（Fed）將結束升息周期、明年轉為貨幣寬鬆政策的預期。

現貨黃金價格上周五收盤上漲8.57美元，漲幅0.4%，報每英兩2,000.82美元，過去一周來上漲1%。

Blue Line Futures首席市場策略師史崔伯表示，美元指數一直下滑，原因是近期公布的經濟數據較弱，這應該會使Fed轉向更加鴿派，並可能會在2024年成為黃金的利多因素。較低的利率降低了持有非孳息黃金的機會成本。

美元指數一周來下跌0.5%，報103.40，連續第二周走弱，延續再前一周1.9%的跌幅。

氣候峰會 首度聚焦糧食生產

聯合國氣候峰會本周登場，各國將首度正式評估在2015年締結巴黎氣候協定迄今的抗暖化進展，今年會議也將聚焦「永續農業與糧食生產」，不僅各國領袖將宣布減少甲烷排放的計畫，聯合國糧農組織（FAO）也將首度提出如何讓全球糧食生產遵循巴黎協定目標的路線圖，牽動農業投資決策。

氣候變遷綱要公約第28次締約方會議（COP28）預定11月30日~12月12日在阿拉伯聯合大公國的杜拜舉行，近200國的逾7萬名代表都將參與，共商避免人為氣候變遷、適應氣溫升高之道。

今年將是各國在簽署巴黎氣候協議、承諾限制地球均溫相較於工業化時代前的升幅在攝氏2度以內、甚至追求限制升幅限制於攝氏1.5度內的目標後，首度正式評估迄今的抗暖化進展。由於結果將是眾所周知的「還不足」，料將加重各國加速行動的壓力。

日擬修改觀光客免稅制 預計2025年上路

日本政府正考慮修改提供給外國遊客的免稅購買制度，以防止制度遭濫用，未來可能和一般國家做法一樣，旅客購買時一律採含稅價，即包含10%的消費稅，待出境時確認商品後再退稅，上路時間點可能落在會計年度2025年以後，因為百貨和零售業者需要時間準備。

日媒日前披露，日本海關當局雖然對購買免稅品、卻不符免稅要件的外國觀光客補徵約22億日圓消費稅，但由於部分外國觀光客未補繳稅款就離境，造成約21億日圓追討無門。

日本現行的免稅購買制度，是讓旅客在特約免稅店和銷售櫃台購物時，可直接享免稅價，免徵10%消費稅，前提是旅客符合在日本停留不超過六個月，商品帶回國僅做為個人物品使用。但有些消費者卻把免稅商品拿到日本國內轉賣。

另外，日本百貨店協會24日表示，10月百貨公司免稅銷售年比暴增2.8倍至383億日圓（2.58億美元），超越2019年4月的344億日圓，創歷來新高。