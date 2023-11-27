具成長契機股 輪動反攻

台股周K線連四紅，待補量上攻，法人昨（26）日表示，儘管台股上周多空震盪，但中長線看好，短線先進行盤堅整理階段，投資人可以聚焦競爭力佳具成長契機的族群，等待輪動反攻契機。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，近期盤勢的主調是資金相對青睞低基期的族群，但也因現階段是處於作夢期，加上又有評價面考量，致使資金挪移較快，而加速輪動，盤面也缺乏土主流股；換言之，不論是有基本面支撐、或受惠低基期等因素個股，近期都有表現機會。

展望後市，明年產業重回成長，但考量利率仍將維持在高檔，且美國公債殖利率波動與利率政策的滯後效應仍待觀察，對不同產業或個股的評價面影響程度亦不同，選股宜回歸獲利基本面。

台新投顧副總黃文清則指出，當前包括台股在內的全球資本市場，可望回歸到基本面走勢，因此現階段應以「競爭力佳、具成長契機」的族群為布局首要考量，其普遍具備中長期競爭力、展望正向與產業能見度高等特點，相對較有表現機會，投資人操作策略可聚焦中長線的成長性。

例如和泰車、漢唐、玉晶光、中租-KY、全家、大樹、長榮航太、東洋、榮剛、南僑、漢翔、中興電、臺企銀等，前十月營收年增超過一成，且近期股價強勢持穩、今年前三季每股稅後純益（EPS）在1元以上。

展望盤勢，法人認為，現階段大盤多空震盪，投資策略建議仍採選股不選市為主，對類股與族群的建議，投資人應挑選具財報與營收優勢、第4季預期展望佳者，操作宜以基本面表現為依據。