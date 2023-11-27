外資持股市值 近四月高峰

台股在外資資金快速回流，短線加碼逾千億元下，推動集中市場有望再次挑戰今年17,463高點，櫃買指數重寫全年新高。整體上市櫃公司市值在上周五（24日）收盤時，持續站穩60兆元大關，其中，行情主要推手的外資持股市值也在22兆元大關遊走，為7月中旬以來高峰。

截至24日止，集中市場市值達54.8兆元，不過，在21日收盤指數創下今年新高時，曾達55.3兆元，加計櫃買市場在內，整體台股總市值達60.8兆元，雙雙同步寫下今年新高；櫃買市場在上周收盤指數創下今年新高後，市值5.6兆元寫下今年新高，整體台股全周收盤時市值為60.4兆元。

若以上周收盤時市值計算，集中市場市值今年來已增加10.4兆元，櫃買市場則是1.2兆元；在個股方面，台積電市值14.9兆元，仍是第一大權值股，今年以來增加3.2兆元，聯發科市值1.5兆元居次、鴻海1.4兆元排名第三，分別增加5,120億元、221億元，也是台股「唯三」市值破兆的公司。

另外，市值「9,000億元級」的是富邦金、中華電，「8,000億元級」則有台達電、台塑化，「7,000億元級」的是廣達、國泰金、以及「6,000億元級」的聯電。

相較去年底的前十大市值個股排名依序是台積電、鴻海、聯發科、中華電、富邦金、台塑化、台達電、國泰金、南亞、台塑相較，除鴻海、聯發科排名互換外，傳產、金融的排名普遍下滑，顯示出今年產業變化，凸顯AI族群抬頭。

外資方面，在短線急速拉高持股後，持股市值也來到22兆元大關附近，截至上周為21.9兆元，持股比重為40.1%，其中，今年以來主要買超的個股仍是台積電、金額達2,270億元，華碩則是267億元、聯詠208億元、國巨202億元，其它加碼逾百億元的還有日月光投控、欣興、聯電、群聯、世芯-KY等，全數為電子股，且除聯電外，其餘均是百元以上的中高價股，並有台積電、聯詠、國巨的股價在500元或以上，世芯-KY更達3,050元。

同時，外資主要加碼前十大個股，今年以來的股價漲幅均突破二成，世芯-KY最高，達287%。另外觀察非電族群方面，買超最多的是國泰金72億元、正新69億元，排名在13、14。