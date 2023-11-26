台股上萬八？國泰投信總座張雍川樂觀喊話「積極投資 看好台股」

國泰投信總經理張雍川出席「2023台北國際金融博覽會」，分享對接下來台股走向的觀察。針對台股年底是否有機會上看18,000點，張雍川回應，「你不理財，財不理你，國泰投信看好台股年底表現！建議大家積極投資」。

張雍川亦親臨現場主持，更推薦大家透過ETF存股理財，現場手把手傳授ETF教戰手冊，吸引滿滿人潮，人氣爆棚。活動中還請來爆紅神秘嘉賓「怪物星人」溫妮，到場體驗國泰各大研究室，了解如何一鍵就掌握國泰提供的各種數位金融服務。

對於民眾最關切的台股市場已經超過17,000點，是否還是入場的好時機？張雍川說明，國泰投信研究團隊認為美國聯準會升息已經結束，外資近期開始回流台股，樂觀看好台股年底表現，現階段台股市場具備很好的投資空間，建議投資人積極投資，推薦國泰永續高股息（00878），00878是目前擁有最多受益人的 ETF，規模超過2,300億元，是投資首選。

在國泰精心打造的「金融研究室」中，不僅有張雍川提出對市場的精湛見解，也連續兩天邀請超人氣「怪物星人」溫妮到現場體驗各大研究室研發成果。

國泰金控在2023台北國際金融博覽會中攜手五大子公司展出最新數位金融商品，要以一站式數位體驗，為客戶開外掛，理財難關一一過關。

過去複雜難解的金融商品，在國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信各大「研究室」的協助下，不管是退休規劃、投資理財，以及保險保障，難題通通迎刃而解。