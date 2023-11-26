獲利上修強棒 多頭續航

隨庫存降至合理水準，加上個人電腦（PC）、智慧手機、人工智慧（AI）伺服器出貨動能轉強，法人預期台股第4季企業獲利可望轉為正成長，並啟動新一波上修循環，看好華邦電、宏捷科、上銀等「獲利上修潛力股」續航力道十足。

上市櫃公司第3季稅後純益逾9,100億元，優於預期，凱基投顧董事長朱晏民分析，主要拜半導體、科技下游組裝廠等大型企業繳出優異成績，且貨櫃、塑化等景氣循環企業表現超標，最壞情況已過。

朱晏民研判，延續一年的製造業庫存調整接近尾聲，台積電、英特爾、高通等大廠陸續釋出PC、智慧手機景氣復甦佳音，且CoWoS產能逐季開出，將帶動AI伺服器放量，預估第4季企業獲利將轉為成長25%，明年第1、第2季亦都有二成以上增長幅度。

朱晏民認為，生成式AI帶動全球科技巨擘進行伺服器軍備競賽，以及邊緣運算衍生的AI PC、手機潛在換機效應，應可緩解相關衝擊。考量以往製造業庫存回補周期延續一年半至二年，預期本波企業獲利上修循環可達同等時間，並帶動台股多頭行情。

綜合朱晏民、統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清等看法，未來具有啟動獲利及評價上修周期潛力的族群，以AI伺服器、AI PC、智慧手機等電子零組件次產業，及自動化、運動休閒等景氣落底的傳統產業為主。

依據專家建議，篩選11月以來三大法人買超逾1,000張的相關個股，包括：華邦電、宏捷科、寶成、美律、優群、聯茂、聯發科、勤誠、穩懋、上銀、金像電、全新、華碩、儒鴻等，大多數股價漲幅都明顯優於台股大盤。

受惠Windows 12升級可望帶動筆電換機需求、一般伺服器需求復甦，以及AI伺服器出貨加溫，華邦電、優群、聯茂、勤誠、金像電、華碩等電子零組件廠營運動能轉強可期。

Nike等運動品牌廠庫存去化告一段落，巴黎奧運倒數計時，寶成、儒鴻訂單能見度提升，營運漸入佳境，股價回升可期。