證交所創新板三波臉書活動 送500元禮券後再加碼

為向投資大眾推廣介紹上市股票臺灣創新板（TIB），證交所自11月24日起至12月14日止，於「證交所官方臉書粉絲專頁」連續三周推出「創新板 最強達人」（共三波）抽獎活動，11月24日至30日為活動第一波。

第一波活動題目為「請問下面哪幾檔上市股票是屬於創新板？巨鎧精密-創（2254）、鴻華先進-創（2258）、倚天酷碁-創（2432）、台灣虎航-創（6757）、錼創科技-KY創（6854）、雲豹能源-創（6869）、泓德能源-創（6873）、走著瞧-創（6902）民眾只要正確回答A.全部都是，B.全部都不是，C.部分是，部分不是，追蹤證交所官方臉書粉絲專頁，按讚並公開分享活動貼文，就有機會獲得500元禮券，名額共10名。最好康的是，完整參加三波活動的民眾，還有機會抽中1,000元。

臺灣創新板設立宗旨為鼓勵擁有關鍵核心技術及創新能力或創新經營模式的企業進入資本市場籌資，自2021年7月開板以來，證交所透過多元管道積極參與新創生態圈活動及用心傾聽各界聲音，陸續鬆綁市值與營收上市條件、縮短轉板時間，今 (2023) 年９月再放寬合格投資人資格條件，財力證明降低為200萬元，平均所得調整為100萬元等，期能提供新創企業更友善、更便利的籌資環境，並提供民眾參與投資新創產業的機會。截至11月已有八家企業於臺灣創新板上市，年底前尚有多家企業將陸續送件，包括綠能環保、生技醫療、半導體等產業類別公司，創新板規模將持續擴增茁壯。

歡迎大眾踴躍參與「創新板 最強達人」臉書抽獎活動，走過、路過，千萬不要錯過！活動詳細資訊請關注「證交所官方臉書粉絲專頁」(https://twse.pse.is/57xg2d)。