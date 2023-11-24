快訊

選擇成全！郭台銘發退選聲明：人退，志不退「一定要贏」

等到了！台灣寶可夢中心Pokemon Center TAIPEI這天開幕 完整紀念商品、營業時間一次看

WiFi 7 商機熱呼呼 全新續飆天價、宏捷科鎖漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

三星、蘋盟明年新機可望導入新一代無線通訊技術WiFi 7，功率放大器（PA）三雄全新（2455）、宏捷科（8086）、穩懋（3105）可望受惠，激勵股價表現，今（24）日同步大漲，宏捷科衝上漲停139元鎖死，排隊買單逾9,400張，全新則是續歷史新高價，穩懋盤中上漲逾半根停板。

三星傳將在明年元月推出的新款旗艦機S24導入新一代無線通訊技術WiFi 7，蘋果明年iPhone 16系列新機也有望跟進，在三星、蘋果的推動下，市場預期明年將是智慧手機WiFi 7元年，宏捷科、穩懋、全新等WiFi 7供應鏈將可望受惠。

針對WiFi業務的布局，宏捷科曾指出，目前WiFi 6與WiFi 6E仍是市場主流，但已與客戶展開下一世代 WiFi 7 產品的開發，期盼未來量產後，將顯著貢獻營收表現。

全新隨著客戶積極備貨歐美耶誕節旺季，目前在手訂單能見度高，預估第4季營運有望延續第3季成長動能，創全年度營運高峰，下半年營運將遠優於上半年。

宏捷科以126.5元開高，盤中衝上漲停139元鎖死，創去年1月以來新高，排隊買單超過9,400張；全新以168元開高，雖一度翻黑至165.5元，但在買氣再起下推升股價翻紅，一度衝達183元，再創歷史新高價，盤中漲幅逾4%；穩懋盤中漲幅逾5%。

WiFi 宏捷科

延伸閱讀

宏捷科盤中強攻漲停板 法人看好：第4季營收、訂單雙增加

蘋果雙11銷售額下滑 賣輸小米、華為

WiFi 7元年商機看俏！PA三雄價量齊揚 全新167.5元創歷史天價

美超市萬物皆漲 唯「這一種水果」價跌

相關新聞

台股震盪整理 小跌7點收17,287點 軍工、電力供應概念股集體走揚

台股今（24）日於平盤附近震盪整理，大型權值股表現較弱，收盤指數17,287.42點，下跌7.13點、跌幅0.04%，成...

總統大選三腳督贏家是誰 軍工概念股強漲露端倪

藍白合破局，三黨正副總統參選人名單底定，今（24）日台北股市的國防自主概念股漲勢凌厲，寶一、雷虎盤中漲幅在8％以上，觀光...

台股開盤上漲10點 台積電開低1元

台股今（24）日開盤指數為17,304.65點，上漲10.1點。台積電（2330）開盤價為577元，下跌1元。

11/24【早晨財經速解讀】台股超車港股？萬八擋不住？Q3房價房貸創高 景氣復甦在即？

台股在今年高點17,463點前近關情怯，加權指數昨（23）日連二黑，盤面資金轉戰中小型股，推升櫃買市場連九紅，終場漲0.31點收226.33點，改寫2022年元月11日來新高，爆出1,249億元成交量，為今年最大、史上第12大。

WiFi 7 商機熱呼呼 全新續飆天價、宏捷科鎖漲停

三星、蘋盟明年新機可望導入新一代無線通訊技術WiFi 7，功率放大器（PA）三雄全新（2455）、宏捷科（8086）、穩...

選舉倒數、藍白合破局 軍工股挾政策題材強漲

總統選舉進入倒數，今（24）日是登記參選的截止日，受「藍白合」破局的影響，衝擊觀光股、航空股的表現，但政策題材股則是大漲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。