WiFi 7 商機熱呼呼 全新續飆天價、宏捷科鎖漲停

三星、蘋盟明年新機可望導入新一代無線通訊技術WiFi 7，功率放大器（PA）三雄全新（2455）、宏捷科（8086）、穩懋（3105）可望受惠，激勵股價表現，今（24）日同步大漲，宏捷科衝上漲停139元鎖死，排隊買單逾9,400張，全新則是續歷史新高價，穩懋盤中上漲逾半根停板。

三星傳將在明年元月推出的新款旗艦機S24導入新一代無線通訊技術WiFi 7，蘋果明年iPhone 16系列新機也有望跟進，在三星、蘋果的推動下，市場預期明年將是智慧手機WiFi 7元年，宏捷科、穩懋、全新等WiFi 7供應鏈將可望受惠。

針對WiFi業務的布局，宏捷科曾指出，目前WiFi 6與WiFi 6E仍是市場主流，但已與客戶展開下一世代 WiFi 7 產品的開發，期盼未來量產後，將顯著貢獻營收表現。

全新隨著客戶積極備貨歐美耶誕節旺季，目前在手訂單能見度高，預估第4季營運有望延續第3季成長動能，創全年度營運高峰，下半年營運將遠優於上半年。

宏捷科以126.5元開高，盤中衝上漲停139元鎖死，創去年1月以來新高，排隊買單超過9,400張；全新以168元開高，雖一度翻黑至165.5元，但在買氣再起下推升股價翻紅，一度衝達183元，再創歷史新高價，盤中漲幅逾4%；穩懋盤中漲幅逾5%。