總統大選三腳督贏家是誰 軍工概念股強漲露端倪

藍白合破局，三黨正副總統參選人名單底定，今（24）日台北股市的國防自主概念股漲勢凌厲，寶一、雷虎盤中漲幅在8％以上，觀光類股股價下挫，相關類股股價變化似乎反映市場對總統大選三腳督選情的研判。

華南投顧董事長儲祥生表示，現在三大政黨都已提出總統候選人組合，市場認為民進黨的贏面大，未來兩岸關係經營會比較辛苦，反映在股市盤面上，就是軍工概念股股價大漲，相反的，觀光類股股價就走跌。

總統大選在民進黨贏面大的前提下，解讀台股選舉行情，儲祥生說，預期執政黨未來繼續執政，大漲大跌都對其不利，維持「適度榮景」是最佳狀態，也就是說股市不至於出現重挫、極度悲觀的行情，台股若出現動盪危機時，可以期待政府會出手護盤。

不過，台股走勢還是要看國際股市的走勢及國際資金的流動情形而定，儲祥生表示，美國聯準會12月例會即將召開，對於利率決策的最新說法及作法，才是影響國際股市及台股的重要關鍵。