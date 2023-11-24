聯準會升息機率低 法人喊：留意亞洲非投等債布局時點

日前中國監管機構正在起草一份中資房地產商「白名單」，可能涵蓋50家規模房企，預計融資政策將在明年實施，因而帶動地產債強勢表態。法人表示，其中JPM亞洲非投等債近一周上漲1.8%，也引領中國非投等債與亞洲非等債近期走揚，表現優於其他非投等債指數。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊表示，11月以來，受美聯儲鴿派資訊影響，市場情緒樂觀，10年期美債利率下行。美國經濟在2024年增速趨緩，實際利率帶動下，10年期美債利率或保持趨勢性走跌。此外，近來降息的各國央行多於升息者，為2021年1月以來首見，目前市場普遍預期聯準會再升息機率近乎零，預期第4季進入債市的風險較低。

觀察中國房地產政策，日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊指出，監管部門日前提出了「三個不低於」，即各行自身房地產增速不低於銀行行業平均房地產增速，對非國有房企對公貸款增速不低於本行房地產增速，對非國有房企個人按揭增速不低於本行按揭增速。

從去年至今，有關房企融資的支持政策頻出，從「金融16條」到「三支箭」的持續落地，該政策也被視為對前者的有力延續和補充。預計後續政策貫徹的力度和廣度會有所提升，對幫助地產供給端加快走出困境將有裨益，後續將持續關注中國房地產市場改善進度。

摩根資產管理亞太區首席策略師許長泰表示，中國經濟也是另外一個壓力觀察點。他指出，由於房地產佔中國家庭財富總額的比例高達59%，而現金及存款只有23%，所以當房市表現平平，中國民眾的消費信心就不容易上來；而中國民眾對收入信心指數的走勢又與滬深300指數高度相關，而且只要房地產市場價格繼續走跌，中國民眾的消費信心亦將承壓，因此中國經濟要恢復過往的動能，需要的就是政策與時間的相互配合，而非人行的單一貨幣政策所左右。

台新靈活入息債券基金經理人李怡慧則提醒，每個景氣循環階段都有相應表現突出的債券類別，若懂得靈活運用不同債券，掌握景氣循環與債市輪動契機，更能讓投資發揮最大效益。展望後市，美國公債殖利率會在Fed最後一次升息前達到高點，為債市營造進場的甜蜜點。