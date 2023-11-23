中小型股出頭天 櫃買指數連9紅 最會漲的竟是這族群

櫃買指數近日表現強於大盤，類股輪動上呈現選小不選大的趨勢，統計截止至昨日，櫃買指數已連續8個交易日收紅；並且相反於大盤指數今（23）日震盪走勢，櫃買持續上漲，早盤最高一度來到228.01點，創下2020年1月以來新高，盤中成交量逾800億元。

統計三大法人上櫃買賣超情況，近8日外資及陸資（不含外資自營商）買超82.28億元，投信賣超11.43億元，自營商賣超（合計）40.95億元，三大法人總計買超111.81億元。

統計截止至昨日，近8個交易日櫃買漲幅最強個股依序為，金麗科（3228）、大綜（3147）、鴻翊（3521）、保勝光學、富晶通、驊訊、安國、康全電訊、巨有科技、凌陽創新；其中多數為電子股，尤其有5檔為半導體股，2檔光學股，網通、資訊服務、電腦周邊則各有一檔。

金麗科近8日表現相當強勢，共計上漲逾53%，而大綜、鴻翊分別上漲超過48%、47%，保勝光學、富晶通、驊訊、安國等也有超過40%的漲幅，其餘康全電訊、巨有科技、凌陽創新也都上漲超過30%。

金麗科累計前10月合併營收為2.54億元，年減32%。該公司已連五季虧損，第3季每股淨損0.37元，累計前三季每股淨損1.05元；金麗科10月虧損約1,091萬元，每股淨損0.16元，去年同期每股淨損為0.01元。

大綜10月營收4.38億元，年增69.09% 累計前10月營收為32.90億元，年增13.04%；前三季營收28.52億元，年增7.58%。