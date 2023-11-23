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FedWatch估12月升息機率0%、通膨壓力緩解 法人：配置組合平衡型基金

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

美國10月CPI年增率、核心CPI年增率，回落幅度遠超市場預期，FedWatch預期12月升息機率為0%，有助於減緩需求，通膨壓力緩解、主要央行緊縮周期結束，因應市場反彈中的波動，法人建議可透過組合平衡型基金配置，掌握股債彈升機會。

日盛目標收益組合基金研究團隊表示，11 月FOMC 會議記錄未暗示降息，但Fed 官員一致同意謹慎行事並維持利率限制性，進入觀察政策滯後效果階段。根據芝加哥商業交易所的FedWatch工具聯邦基金期貨投資人預測，Fed在12月及1月會議將利率保持在5.25%-5.5%的機率達94.8%，5月降息1碼至5.0%-5.25%的機率則有46%，高於一個月前的30%。目前市場持續認為Fed下一步可望在2024年中旬左右降息。

群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳也表示，從花旗經濟驚奇指數觀察，多數區域景氣增漲動能持續改善且已上升至零軸上方，代表經濟數據優於市場預期，全球景氣還不至於邁入衰退。

在貨幣政策方面，聯準會二度維持基準利率不變，市場普遍預期再持續升息的可能性低，歐洲央行最近一次利率會議也暫停升息，升旗週期結束的看法較美國更為篤定。後續來看，基於經濟與企業基本面穩定，且利率再大幅上行的機率邊低，將有利於風險性資產表現。

在債券市場方面，日盛目標收益組合基金研究團隊指出，第4季長債發行規模縮減，有助於長期債券及較高存續期間的投資等級債表現，而經濟及企業基本面向好，則有利於非投資等級債券利差收斂。此外，分析未來12個月盈餘預估值向上的國家包括美國、歐洲等成熟市場，且主要正貢獻在大型、成長及科技類股，預估相關類股受惠基本面，股價表現將相對亮眼。

另外，葉啟芳指出，成熟股以美股相對看好，債市方面則仍以高品質券種為主，其中長天期投資等級債因收益具吸引力，且更有機會受惠於未來貨幣政策轉向契機，表現可多加留意。

2024 Fed

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