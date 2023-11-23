00878新增成分股出爐 聯電、世界、統一齊上漲

國泰永續高股息（00878）調整成分股，納入聯電、世界先進、統一等3檔成分股，今（23）日早盤同步開高，聯電（2303）守穩50元，世界（5347）及統一（1216）也開高，盤中漲幅逾2%。

00878是全台ETF投資人數最多、規模排名第三大的ETF，追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，近期進行半年度調整，目前規模達2,344億元，投資人數118萬人。

根據過去00878定期調整經驗，平均調整落在2~3檔間，最高一次是5檔；目前新增聯電、世界、統一共3檔，目前總持股數34檔。

00878目前持有聯電1.2萬張，持股權重0.27%；持有世界先進0.6萬張，持股權重0.22%；持有統一0.6萬張，持股權重0.19%。

台股今日以17,291.33點開低，盤中翻紅，聯電近期力圖站穩50元之上，早盤以50.5元開出後一度拉升至50.7元，盤中小漲；世界以82.5元開出後一度拉升至83.7元，盤中漲幅逾2%；統一以72.1元開出，一度拉升至73.6元，盤中漲幅逾2%。

另外，00878連兩日減持開發金、宏碁、中鋼、南亞科等持股，市場推測恐有遭刪除成分股的可能。