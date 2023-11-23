快訊

奧特曼解職導火線曝光！內部研究員警告 「Q*」技術突破恐威脅全人類

民調／賴清德重挫創新低 侯友宜緊追進入誤差範圍

藍白合在東台灣像政治泡沫 柯文哲空軍難越中央山脈？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

00878新增成分股出爐 聯電、世界、統一齊上漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

國泰永續高股息（00878）調整成分股，納入聯電、世界先進、統一等3檔成分股，今（23）日早盤同步開高，聯電（2303）守穩50元，世界（5347）及統一（1216）也開高，盤中漲幅逾2%。

00878是全台ETF投資人數最多、規模排名第三大的ETF，追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，近期進行半年度調整，目前規模達2,344億元，投資人數118萬人。

根據過去00878定期調整經驗，平均調整落在2~3檔間，最高一次是5檔；目前新增聯電、世界、統一共3檔，目前總持股數34檔。

00878目前持有聯電1.2萬張，持股權重0.27%；持有世界先進0.6萬張，持股權重0.22%；持有統一0.6萬張，持股權重0.19%。

台股今日以17,291.33點開低，盤中翻紅，聯電近期力圖站穩50元之上，早盤以50.5元開出後一度拉升至50.7元，盤中小漲；世界以82.5元開出後一度拉升至83.7元，盤中漲幅逾2%；統一以72.1元開出，一度拉升至73.6元，盤中漲幅逾2%。

另外，00878連兩日減持開發金、宏碁、中鋼、南亞科等持股，市場推測恐有遭刪除成分股的可能。

聯電 高股息

延伸閱讀

三大ETF出現重大改變

00878成分股納入…聯電、世界先進、統一！ 高概率刪除「這4檔」

廣東推粵港澳統一身分認證 逾70項服務解決生活麻煩

廣東將推粵港澳居民統一身分認證

相關新聞

11/23【早晨財經速解讀】油價倒頭栽 下一站降息？樓市僵局？美房供需停擺

美國股市周三在感恩節假期前清淡交投中走高，美國公債殖利率上漲，投資人仍樂觀認為聯準會（Fed）完成升息，且經濟仍展現韌性。

輝達供應鏈 法人力挺

輝達（Nvidia）在昨（22）日凌晨公布財報，第3季財報及第4季財測皆優於市場預期，但受到中國大陸晶片出口禁令影響、銷...

台股明年將先蹲後跳 投顧預測指數區間15,000-18,500

群益投顧董事長蔡明彥昨（22）日指出，2024年台股指數區間為15,000-18,500點，預估第1季測試低點後，第2季...

盤中零股揭露縮短至5秒

零股投資已成為台股重要支柱之一，證交所為使零股投資資訊更為透明，宣布自27日起調整盤中零股行情資訊揭露間隔時間，由現行1...

每月只要五千！投資統一中小基金十年升格百萬富翁

談到投資理財話題時，許多專家都會建議投資人用定期定額的方式進場，畢竟股神沒有這麼常見，「ALL IN」常常都是套在高點。...

台驊投控除息3元 股價開高走低反而窘陷貼息

貨攬業者台驊投控（2636）累計今年前3季每股純益9.63元，今年上半年現金股利3元今（23）日除息，早盤以76.5元開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。