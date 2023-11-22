台新證券助再生能源發展 年減碳達170座大安森林公園吸碳量
台新證券表示，繼先前促成國內髮妝品牌歐萊德與日本b-ex跨國策略合作，持續透過協助客戶成立太陽能開發平台、收購股權、融資及引資等方式，實質協助再生能源產業推動與發展，善盡企業社會責任，投入淨零永續。
台新證券近年致力於推廣再生能源產業或ESG相關企業，透過投行業務進而扮演產業整合與發展的推手，例如旗下商人銀行處作為財務顧問，今年度協助客戶收購太陽能公司股權、太陽能電廠融資及引資，目前累積約達100MW太陽能案場裝置容量承作量。
統計上述承作案件每年最大發電量達1.3億度，減碳量約6.6萬公噸，等於551.8萬棵樹木一年減碳量、換算約170座大安森林公園；台新證券預期，年底前累積太陽能案場裝置容量承作量有望達250MW，明年度朝500MW邁進。
台新證券陸續受臺灣知名能源公司、半導體公司、EPC廠商委任擔任太陽能電廠案件財務顧問，協助引進財務性/策略性投資人、會同第三方專業人士執行財務盡職調查、設計交易架構及執行方式、建置財務模型、規劃電廠收購及交易執行、協助議定合約、與投資人溝通協商、提供相關融資規劃/洽談/籌組聯貸銀行團等，投資規模超過百億。
未來台新證券將持續深耕太陽能產業，整合台新完整金控資源，提供客戶全方位服務。
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