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AI股拉回 台股下跌106點收17,310點

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股今（22）日開低，並於盤下震盪回測，台積電（2330）與大型AI股下跌拉回，收盤指數17,310.26點，下跌106.44點、跌幅0.61%，成交金額2,837.01億元，仍維持萬七之上。台積電今收577元、跌8元，其中IC設計族群幹勁十足，多檔個股攻漲停。

輝達公布季度財報後，雖然較去年同期增206%，但因美國禁令導致中國銷售大減，21日收盤股價下跌約1%，影響今日AI族群處於震盪格局，抗跌股如研揚（6579）、高力（8996）、創意（3443）、世芯-KY（3661）、聯發科（2454）等，不過緯創（3231）、廣達（2382）、英業達（2356）、緯穎（6669）、健策（3653）則稍作休息整理。

反觀IC設計族群成今日人氣王，由聯發科領軍，盤中就帶動巨有科技（8227）、凌陽創新（5236）、驊訊（6237）、通嘉（3588）、安國（8054）、迅杰（6243）等多檔個股紛紛強攻漲停板，表現非常亮眼。

針對IC設計產業，國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，就目前而言，IC設計族群在第4季較屬於「做夢題材」，加上上游成本的晶圓代工有所降價，因此成本有些下滑，此外庫存上整體也下滑，因此在題材性的加持下，近期盤面表現不錯。

另外，受「藍白合」政治面影響的觀光族群，早盤衝高，後而稍拉回，如燦星旅（2719）、夏都（2722）、富野（2736）、老爺知（5704）、雲品（2748）等。其它表現較佳的族群，還包括車用電子的笙泉（3122）、晶華科、原相（3227）、偉詮電（2436）、聯傑（3094）；矽光子概念股的創威（6530）、穎崴（6515）、明泰（3380）、台星科（3265）、旺矽（6223）等。

德銀遠東（DWS）全球研究部主管Johannes Müller表示，2024年眾多國家將舉辦選舉，包括美國、印度、俄羅斯、台灣和南韓。短期而言，可能導致市場出現重大反應，包括：債券風險溢價上升，股價下跌，波動性增加，資金流向等問題。然而，根據過去經驗，此現象不會持續太久，且影響力非常有限。

2024 IC設計 台積電

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