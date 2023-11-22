晶心科切入Meta第二代自研晶片 獲大摩按讚目標價喊560元

Meta原訂第一代自研AI晶片「MTIA」將在2025年推出，且加快投入第二代產品研發，採晶心科（6533）RISC-V架構，最快明年完成研發，有機會在2026年問世。晶心科股價連三日上漲，消息傳出後，再獲外資按讚重申「優於大盤」評等、目標價560元，激勵其今（22）日股價再衝漲停512元，距離目標價上有9.3％漲幅空間。

大摩於個股報告中指出，認為晶心科可能有機會在今年第4季認列第二代MTIA晶片的授權費，在今年第二季財報電話會議上，晶心科曾表示，預計今年下半年的業務將強勁復甦，強調RISC-V架構核心在低複雜度和中等複雜度市場中表現良好，將繼續與雲端服務供應商（CSP）就潛在的專案合作進行接觸，並指出，其大約有30%至40%的授權收入的與AI應用程式相關。看好晶心科未來有望隨著AI發展不斷增長而進一步重新評級，重申其「優於大盤」評等、目標價560元。