晶心科切入 Meta 第二代自研晶片 股價直衝漲停 成交值位居個股第五

Meta 投入第二代晶片研發，且此晶片將採用晶心科 RISC-V 架構，最快明年完成研發，有機會在2026年問世；此消息激勵晶心科（6533）今（22）日股價開高走高，盤中直衝漲停512元，創下逾5個月來新高，一舉收復年線，並且盤中成交值逾37.7億元，位居個股第5名。

Meta 第一代 AI 自研晶片 MTIA 將以台積電（2330）7奈米量產，第二代 MTIA 晶片也採用晶心科 RISC-V 架構，且核心數量可望從較原先的兩顆增加，現在正進入委託設計（NRE）階段，有望在明年上半年完成研發。

業界看好，RISC-V 有機會以市場新星之姿，成為各大雲端服務廠在 CPU、GPU 架構之外的新選擇。晶心科除了 Meta 之外，未來有望再以 RISC-V 拿下其他雲端服務大廠的 AI 大單，帶動晶心科全面搭上 AI 商機。

晶心科第3季營收2.47億元，季增38.19%，本業持續虧損，營業損失6,722萬元，在業外收益挹注下，整體營運轉盈，稅後淨利1.04億元，每股純益2.06元，並彌平上半年虧損，累計前3季稅後淨利754萬元，每股純益0.15元。

晶心科日前與人機介面晶片廠珠海普林芯馳科技共同宣布採用晶心科技的 AndesCore D25F 處理器的 SPV60 系列端側音訊處理器，將傳統音訊與智慧音訊完美融合，造就全新一代端側 AI 音訊處理器。