債市迎來反彈行情 法人建議：「長天期BBB投等債」違約風險低

近期債市迎來反彈行情，投信法人表示，其中長天期BBB投等債因具良好信評與資產品質，長年來看違約風險相當低，且收益水準在投資級債中又居前位，可望持續吸引穩健收益布局的資金配置，伺機進場布局BBB投等債ETF。

群益ESG投等債20+ETF（00937B）經理人曾盈甄表示，從資產品質來看，BBB級債擁投資級信評，長年來看違約風險低，根據標準普爾自2006年至2021年的統計，BBB投資級公司債歷年違約率平均來看為0.08%，與A級以上（含）公司債相近，並較非投資級債的3.01%明顯低，且即便是金融海嘯時期，違約率亦小於1%，具一定防禦力，債信品質無須擔憂。

此外，近期來看投資級公司債殖利率已創下2009年6月下旬以來的波段新高，且高於美股S&P500指數盈餘殖利率，信用利差仍處金融海嘯以來相對低位，故預期資金將持續流向投資等級債進行配置，而BBB級公司債因其收益水準又高於其他評級的投資級債，有望吸引資金配置。

曾盈甄進一步指出，考量現階段升息循環已近尾聲，天期越長的債券在有望迎來利率拐點下，受惠程度又更高，故長天期BBB投資級公司債更有助帶來收益、潛在資本利得兼得的投資效益。除此之外，近年來在各國重視ESG永續經營下，ESG相關資產也吸引資金布局。

凱基ESG BBB債15+（00890B）基金經理人劉書銘也表示，BBB級債券雖是信用評級較低的投資等級債，但回顧近20年來的違約率，最高也僅1.02%，違約風險低，卻能提供相對較高評級投等債更高的殖利率。

統計2001年以來全球BBB級債券平均表現，可以發現不管什麼時間點進場，投入1年平均報酬達5%；投入3年平均報酬達17%；投入5年平均報酬達29%，顯示BBB等級債券平均報酬較全球投等債更佳，且優勢還能隨著投資時間拉長而擴大。

在標的選擇上，劉書銘建議，可著眼符合ESG主題的BBB級投資等級債，債券發行人通過ESG檢驗，資產品質穩健無虞。凱基投信建議，有參與除息的投資人或空手的投資人，不妨趁除息後，持續再投入或進場低接收益品質有ESG加持的BBB級債券ETF，香領固定收益與伺機進場布局利率反轉後的資本利得空間。