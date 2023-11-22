快訊

司法保護加害者…性侵判決隱匿「狼人」姓名 安全破洞

允許哈瑪斯輸送金錢！幣安創辦人趙長鵬認洗錢請辭 賠43億美元天價罰款

早晨財經速解讀／輝達財報大好 股價卻重跌？聯準會再放鷹：不放棄升息

聽新聞
test
0:00 / 0:00

11/22【早晨財經速解讀】輝達財報大好 股價卻重跌？聯準會再放鷹：不放棄升息！

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

美國股市周二收跌，那斯達克綜合指數和標普500指數結束五連漲，聯準會Fed）會議紀錄重申在利率政策上要謹慎行事之後，投資人觀望輝達（Nvidia）盤後公布的業績。

標普500指數下跌0.2%，收在4,538.19點；道瓊工業指數跌62.75點，跌幅0.2%，報35,088.29點；那斯達克綜合指數下跌0.6%，收在14,199.98點。

美國10年期公債殖利率周二收報4.417%，低於周一的4.421%，遠低於一個月前的5%高峰。Fed最新的會議紀錄顯示，官員預料政策將在一段時間里保持限制性。

隨著財報季進入尾聲，投資人懷疑超級大型股「七巨頭」帶動的漲勢能否持續，輝達也自歷史新高回落。投資人對輝達這家全球市值最高晶片製造商的期待很高，業績幾乎不容閃失。

LPL Financial的Quincy Krosby認為，Fed會議紀錄只是強調了其最近發出的訊息，即官員仍然沒有準備好宣布對抗通膨取得勝利，而且他們到目前為止還沒有寬鬆政策的意圖。

Krosby說：「今天市場低迷更多是因為短線超買，而不是因為市場認為自己誤解了Fed，」 「市場仍認為Fed已經完成升息，2024年經濟將需要降息的幫助」

Miller Tabak + Co.首席市場策略師Matt Maley表示，美股呈現「超買」狀態，而三周前是「超賣」，因此投資人需要在11月底和進入12月之際保持警惕。

輝達周二在盤後發布財報前收跌0.9%。投資人還在關注OpenAI的戲劇性發展，思考對微軟公司（Microsoft） 的影響，微軟股價周二下跌1.2%。

百思買(Best Buy)股價下跌0.7%，這家零售商下修全年銷售額預測，稱消費者都在尋找優惠，需求也難以預測。Lowe's在下調全年展望後股價下跌3.1%。該公司說，核心消費者減少購買大件商品。

Kohl's 股價大跌8.6%，此前該公司公布的銷售額不及華爾街的預期。執行長 Tom Kingsbury表示，Kohl's正在積極打折，希望購物旺季贏取市占。

零售商中也有表現出色的。Dick's Sporting Goods的股價周二上漲2.2%，這家體育用品銷售額提高全年業績預測。Burlington Stores在發布超越分析師預期的財報後，

股價上漲21%，創下2013年上市以來最佳單日表現。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

輝達 Fed 通膨 聯準會 升息

延伸閱讀

00919上市至今飆漲42％！ 專家讚「超越大盤」：股價有成長性配息又穩定

00713近幾年報酬率市值型0050、006208皆不敵！ 她製股息加薪表：月領1-10萬需多少成本

00919+0056+00878「自組月配息」有什麼好處？ 她分析為何「這檔」人氣爆紅原因

00878未實現損益已賺30萬…出清換00919可嗎？網曝此「最佳時機」

相關新聞

11/22【早晨財經速解讀】輝達財報大好 股價卻重跌？聯準會再放鷹：不放棄升息！

美國股市周二收跌，那斯達克綜合指數和標普500指數結束五連漲，聯準會（Fed）會議紀錄重申在利率政策上要謹慎行事之後，投資人觀望輝達（Nvidia）盤後公布的業績。

熱錢竄 股匯爆量雙漲

外資熱錢如海嘯般湧入，帶動台北股匯市雙雙勁升。台北股市昨天開高走高，終場大漲二○六點，指數收在一萬七四一六點的今年新高，...

外資大買421億台股強彈 AI股領軍…大盤衝上今年新高

台股昨（21）日在外資買超421.4億元的拉抬下，指數開高走高，終場大漲206點、收17,416點，成交量擴大至3,44...

外資這波回補台股…六大理由

台股昨（21）日大漲，再創波段反彈高峰，外資大買421.4億元是主因。法人表示，外資基於六大理由大舉買超台股，今年可望終...

藍白合卡關股匯雙漲 謝金河：這個回合台灣股匯市超強

藍白合還在卡關，瀕臨破局，但昨天外資熱錢如海嘯般湧入，帶動台北股匯市雙雙勁升。台北股市昨天開高走高，終場大漲206點，指...

落後補漲族群 強勢

美股漲不停，台股昨（21）日拉出連七紅，續創波段高點，部分不願追價的市場資金，轉戰本波相對落後題材股，華擎（3515）、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。