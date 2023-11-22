11/22【早晨財經速解讀】輝達財報大好 股價卻重跌？聯準會再放鷹：不放棄升息！

美國股市周二收跌，那斯達克綜合指數和標普500指數結束五連漲，聯準會（Fed）會議紀錄重申在利率政策上要謹慎行事之後，投資人觀望輝達（Nvidia）盤後公布的業績。

標普500指數下跌0.2%，收在4,538.19點；道瓊工業指數跌62.75點，跌幅0.2%，報35,088.29點；那斯達克綜合指數下跌0.6%，收在14,199.98點。

美國10年期公債殖利率周二收報4.417%，低於周一的4.421%，遠低於一個月前的5%高峰。Fed最新的會議紀錄顯示，官員預料政策將在一段時間里保持限制性。

隨著財報季進入尾聲，投資人懷疑超級大型股「七巨頭」帶動的漲勢能否持續，輝達也自歷史新高回落。投資人對輝達這家全球市值最高晶片製造商的期待很高，業績幾乎不容閃失。

LPL Financial的Quincy Krosby認為，Fed會議紀錄只是強調了其最近發出的訊息，即官員仍然沒有準備好宣布對抗通膨取得勝利，而且他們到目前為止還沒有寬鬆政策的意圖。

Krosby說：「今天市場低迷更多是因為短線超買，而不是因為市場認為自己誤解了Fed，」 「市場仍認為Fed已經完成升息，2024年經濟將需要降息的幫助」

Miller Tabak + Co.首席市場策略師Matt Maley表示，美股呈現「超買」狀態，而三周前是「超賣」，因此投資人需要在11月底和進入12月之際保持警惕。

輝達周二在盤後發布財報前收跌0.9%。投資人還在關注OpenAI的戲劇性發展，思考對微軟公司（Microsoft） 的影響，微軟股價周二下跌1.2%。

百思買(Best Buy)股價下跌0.7%，這家零售商下修全年銷售額預測，稱消費者都在尋找優惠，需求也難以預測。Lowe's在下調全年展望後股價下跌3.1%。該公司說，核心消費者減少購買大件商品。

Kohl's 股價大跌8.6%，此前該公司公布的銷售額不及華爾街的預期。執行長 Tom Kingsbury表示，Kohl's正在積極打折，希望購物旺季贏取市占。

零售商中也有表現出色的。Dick's Sporting Goods的股價周二上漲2.2%，這家體育用品銷售額提高全年業績預測。Burlington Stores在發布超越分析師預期的財報後，

股價上漲21%，創下2013年上市以來最佳單日表現。