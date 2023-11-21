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全體證券商10月稅後淨利8.5億元 累計稅後淨利546.1億元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

2023年10月全體證券商稅後淨利8.54億元，較9月衰退21.17億元(約71.26%)。累計1至10月全體證券商稅後淨利546.19億元，較去年同期成長253.63億元(約86.69%)。

10月大盤總成交值約5.312兆元，較9月減少0.54%，使證券商經紀手續費收入較9月衰退；10月自營出售證券損失及證券評價損失較多，使證券商自營業務淨利較9月衰退21.85億元，約減600.27%；10月證券商承銷業務淨利亦較9月衰退4.79億元，約減79.17%；整體而言，10月全體證券商稅後淨利8.54億元，較9月衰退21.17億元，約減71.26%。

今年累計1至10月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值增加而較去年同期成長；本期自營的證券評價利益及出售證券利益較多，使證券商自營業務淨利較去年同期成長188.11億元；本期承銷業務淨利亦較去年同期成長27.37億元，約增125.67%，全體證券商稅後淨利546.19億元，較去年同期成長253.63億元，約成長86.69%。

證券商

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