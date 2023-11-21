鴻華先進站回50元關卡 推動鴻海與裕隆跟進上漲

鴻海（2317）旗下鴻華先進-創（2258）昨（20）日在創新板以每股50元掛牌上市，不過，首日掛牌蜜月行情不甜，跌破發行價，昨天尾盤收在48.65元。不過，鴻華今（21）日股價開高走高震盪，力圖振作，尾盤收在50元，上漲2.77%，收復發行價，今天成交量4,600多張。

受到鴻華先進上漲帶動下，鴻海今天股價也上漲1.5元，收102.5元，成交量3.69萬張。裕隆（2201）也同步上漲，上漲1元，收79元，成交量7,000多張。

鴻華先進由鴻海與裕隆在2020年11月合資成立，目前鴻海持股比重49.92%、裕隆旗下華創車電持股47.96%。鴻華先進董事長劉揚偉之前表示，鴻華先進在創新板掛牌，是第一支純電動車概念股，這是具有重大意義；從燃油車走到電動車，是台灣企業切入汽車產業非常好的機會。鴻華先進是全台唯一一個擁有整車設計、開發、製造及系統驗證能力的新創公司，希望藉由鴻華先進的努力，能帶動更多其他廠商也開始投入整車設計製造。

至於目前接單狀況？鴻華先進副董暨納智捷董事長左自生之前表示，以鴻華先進Model C為基礎開發的納智捷n7電動車，先前公布8,000多輛確定訂單之外，其實還有約1,100輛訂單，這些是來自企業客戶及政府單位的訂單。

左自生指出，在2023年10月收到n7電動車的認證後，第4季開始量產，納智捷正在將首批量產車投入第一線同仁的銷售及推廣等教育訓練，預計2024年1月中開始交車，希望在明年6月將這9,000多輛的訂單都交付完畢。