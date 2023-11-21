微軟、輝達兩大天王齊飆天價 00757勁揚逾2%股價創新高

生成式人工智慧 (Gen AI) 熱潮重啟飆風，微軟、輝達兩大天王股價齊飆天價，並領軍尖牙股FANG+指數續創歷史新高，追蹤該指數的統一FANG+ETF（00757）今(21)日早盤也剽悍勁揚超過2%，以63.6元持續改寫歷史新高價。

美股昨晚在科技股帶動下表現火熱，坐擁十大科技天王的FANG+指數漲幅1.55%，更是跑贏費城半導體等四大主要指數。微軟是全美第二大雲端業者，正在擴張資料中心產能的階段，加入OpenAI創辦人奧特曼團隊後，將獲得 AI發展必要的運算能力。資金大舉力挺雲端股，除了微軟強漲2.05%創歷史新高，雪花也獲追捧走揚超過3%。

今年上半年的AI多頭行情中，輝達扮演衝鋒要角，其將在周二盤後公布第三季業績，分析師預期輝達營收成長將達 170% 以上，第4季甚至可望成長200%，股價昨先行表態，昨收漲2.3%，創歷史新高 504.09 美元，市值攀升到1.2 兆美元，坐穩科技五哥地位，僅次於蘋果、微軟、GOOGLE、亞馬遜，而此五大美國市值兆元俱樂部的成員都是FANG+指數成分股，也是FANG+指數頻創新高主要動力。