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資金回流股市 台股收盤17416點創今年新高

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台股加權股價指數今天以17416點作收，收盤創今年以來新高。（本報系資料照）
台股加權股價指數今天以17416點作收，收盤創今年以來新高。（本報系資料照）

台北股市今（21）日開高走高，拉出長紅K，加權股價指數以1萬7416點作收，收盤創下今年以來新高，指數上漲206點，漲幅1.2％，盤中最高來到1萬7421點。台股自11月以來強勢反彈，即使短線技術指標過熱，指數仍然續揚，唯一令多頭擔憂的量能，今天也放大一些，成交量3380億元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰示，美債標售狀佳，美債殖利率下跌，引導資金回到到美股科技股，即將公布財報AI晶片之王NVIDIA股價創新高，突破500美元大關，為台股帶來激勵。台股較受關注的AI個股股價表現：技嘉大漲4.72％、英業達大漲4.39％、緯創上漲2.81％，廣達漲2.59％。

成交量能有比較明顯的回升，K線又出現長紅棒，顯示市場信心至目前為止仍然維持正向。蔡明翰指出，美債殖利率11月起從高檔回落，資金快速回流到股市，尤其在美債殖利率轉弱後，趨勢更加確立。

台股吸引外資，從新台幣匯率快速強力彈升也看得出來資金快速流入台灣；另一方面，經濟基本面也好轉，電子族群產業經過1年的整理，業績已經止穩回升。

NVIDIA將在美股11月21日收盤後公布第3季財報，市場預估營收及盈餘將有驚人成長，分析師認為，NVIDIA財報及Fed利率決策會議紀錄公布前後，加上美周四休市，可能會讓台股出現震盪，但並不影響多頭氣勢，目前不預設指數高點，仍有持續創高的機會。

台股 財報 NVIDIA 美股 AI

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