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AI 股轉強 台股飆漲206點一舉站上17,400點、台積電漲8元收585元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股今（21）日開高走高，收盤指數17,416.70點，上漲206.23點、漲幅1.20%，成交金額3,379.93億元，維持萬七之上續強；台積電（2330）上漲8元收585元，其中，AI股族群轉強、IC設計族群續強。（路透）
台股今（21）日開高走高，收盤指數17,416.70點，上漲206.23點、漲幅1.20%，成交金額3,379.93億元，維持萬七之上續強；台積電（2330）上漲8元收585元，其中，AI股族群轉強、IC設計族群續強。（路透）

美股昨（20）日四大指數齊揚，輝達微軟股價創新高，影響台股今（21）日開高走高，收盤指數17,416.70點，上漲206.23點、漲幅1.20%，成交金額3,379.93億元，維持萬七之上續強；台積電（2330）上漲8元收585元，其中，AI股族群轉強、IC設計族群續強。

輝達（NVIDIA）股價周一收504.09美元，漲幅2.25%；微軟收377.44美元、漲幅2.05%，雙雙創下歷史收盤新高。

AI族群普遍上漲，台積電收585元、漲8元，上漲的個股包括：研揚、英業達、日月光投控、緯創、緯穎、廣達、聯發科、鴻海、創意。

IC設計族群續強，包括金麗科、鈺創、安國、驊訊、旺玖、敦泰、智原。還有 PCB 族群的欣興、楠梓電、華通、燿華、敬鵬。車用電子的順德、原相、鑫創、仁寶、三陽工業。

其中，全球最大碳纖維冰上曲棍球桿製造廠波力-KY（8467）今日以130.5元攻漲停，前三季稅後純益2.89億元、年減28.4%，每股稅後純益5.79元，獲利為歷年同期次高。

波力也在15日宣布，集團飛機複材次結構件業務打進法國空中巴士複材製品供應鏈後，目前已啟動訂單轉移計畫（TNF），預計明年上半年開始量產出貨。

華擎（3515）也以210.0元攻漲停，法人指出，第4季為聖誕旺季，客戶在板卡業務（MB、VGA）仍有備貨需求，且一般型 Server 客戶略回溫，估營收季增3%至50.6億元，年增3%。

而 Server 雖然料源改善，但全球資本支出縮減，客戶訂單出現遞延現象，不過高單價系統類產品年底比重逐漸提升，預估 AI Server 在明年第2季量產，2024年業績年增約35%。

統一投顧陳杰瑞表示，昨日美股四大指數齊揚，他提醒短線上那斯達克與費半指數漲得非常急，因此乖離率也稍微有點過大。而近期美國科技股強勢的主因在於美債殖利率下滑，此外近期油價稍微持續上漲，OPEC 本周也將舉行會議，可能會進一步減產，市場上恐怕又會擔憂通膨的問題、美債殖利率止跌回升、壓抑科技股買盤，也是其中之一的隱憂。

台積電 IC設計 AI 科技股 美股 台股 輝達 微軟

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