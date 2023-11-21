快訊

竹科黃金單身漢病逝…出現同性配偶分遺產家屬嚇傻 網：不同意也沒有用

網球／謝淑薇復出奪2座大滿貫金盃 入圍WTA東山再起獎

「竹科嬰兒潮」紅利快沒了？新竹缺學校也缺學生 少子化危機逼近

11/21【早晨財經速解讀】輝達股價再創史高!外銷訂單金額創高 AI訂單繼續衝?

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

美國股市在輝達（Nvidia）公佈財報前延續11月來熱絡行情，微軟宣布聘請剛剛離職的OpenAI執行長官奧特曼領導旗下新成立人工智慧（AI）研究團隊後 ，投資人對人工智能的熱情再次成為焦點。美國規模160億美元的20年期公債吸引買家，也讓華爾街鬆一口氣。

道瓊工業指數收盤上漲203.76點，漲幅0.6%，收在35,151.04點；標普500指數上漲0.7%，報4,547.38點；那斯達克綜合指數收漲1.1%，報14,284.53點。

AI熱再現，推動輝達和微軟雙雙再創新高。微軟已是所謂AI交易的主要受益者，在周日宣布延攬奧特曼後，微軟股價大漲 2.1%，創下歷史新高。OpenAI董事會上周五出人意料地罷免奧特曼，但股東又設法將他請回公司。

輝達大漲2.3%，輝達一直是帶動標普500指數今年上漲的主力。

美股也因美國公債殖利率進一步下降而受鼓舞。美國10年期公債殖利率收在4.421%，低於上周五的4.441%和10月底的4.874%。

科技股外的個股中，波音（Boeing）大漲4.6%，延續上周漲勢，阿聯酋航空(Emirates Airline)宣布將從波音購買95架客機。

拜耳(Bayer)在法蘭克福上市的股票崩跌18%，因為這家德國化工和製藥巨頭表示，將停止一項試驗性心血管藥物的試驗。正在開發類似藥物的百時美施貴寶公司（Bristol-Myers Squibb）股價大跌3.8%。

美國股市和債市周四將因感恩節休市，周五將提前收市。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

AI 黃仁勳 輝達 NVIDIA

延伸閱讀

父親將遺產中「股票、房產」個別給二位兒子…法院竟判要平分？ 律師曝原因：即使錄影也沒用

91歲長者在養老院一晚上拉56次…家人簽名走流程後不聞不問！ 她嘆：有錢又怎麼樣

00878未實現損益已賺30萬…出清換00919可嗎？網曝此「最佳時機」

00929、00919、00878、0056…10檔高股息ETF便宜價公開！ 專家：一張表格全算給你看

相關新聞

台股早盤漲逾百點、台積電開漲5元 投資人靜待 Nvidia 財報

台股今（21）日開盤指數為16,239.94點，上漲29.47點，早盤一度漲逾百點，來到17,338點。台積電（2330...

11/21【早晨財經速解讀】輝達股價再創史高!外銷訂單金額創高 AI訂單繼續衝?

美國股市在輝達（Nvidia）公佈財報前延續11月來熱絡行情，微軟宣布聘請剛剛離職的OpenAI執行長官奧特曼領導旗下新成立人工智慧（AI）研究團隊後 ，投資人對人工智能的熱情再次成為焦點。美國規模160億美元的20年期公債吸引買家，也讓華爾街鬆一口氣。

證交所：做大創新板 十年拚150家

「創新板將發揮乘數效應，不是加法。」證交所董事長林修銘衝刺做大臺灣創新板，昨（20）日訂出最新中、長期成長目標，預計創新...

國泰金：台股樂觀指數 連五月下滑

國泰金控昨（20）日發布今年11月國民經濟信心調查結果，由於調查期間內，市場對主要央行貨幣政策的看法略顯分歧，國際股市區...

AI晶片吹自研風 台積受惠

全球科技巨擘擴大自研ASIC晶片已形成趨勢。分析師指出，台積電（2330）將是最大受惠者，加上HPC將持續帶動2024~...

高現金部位概念股 放閃

第3季財報揭曉後，個股財務結構躍居指標；觀察當前上市櫃企業的現金部位，電子由台積電（2330）奪冠，傳產則以長榮最為耀眼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。