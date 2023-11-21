11/21【早晨財經速解讀】輝達股價再創史高!外銷訂單金額創高 AI訂單繼續衝?

美國股市在輝達（Nvidia）公佈財報前延續11月來熱絡行情，微軟宣布聘請剛剛離職的OpenAI執行長官奧特曼領導旗下新成立人工智慧（AI）研究團隊後 ，投資人對人工智能的熱情再次成為焦點。美國規模160億美元的20年期公債吸引買家，也讓華爾街鬆一口氣。

道瓊工業指數收盤上漲203.76點，漲幅0.6%，收在35,151.04點；標普500指數上漲0.7%，報4,547.38點；那斯達克綜合指數收漲1.1%，報14,284.53點。

AI熱再現，推動輝達和微軟雙雙再創新高。微軟已是所謂AI交易的主要受益者，在周日宣布延攬奧特曼後，微軟股價大漲 2.1%，創下歷史新高。OpenAI董事會上周五出人意料地罷免奧特曼，但股東又設法將他請回公司。

輝達大漲2.3%，輝達一直是帶動標普500指數今年上漲的主力。

美股也因美國公債殖利率進一步下降而受鼓舞。美國10年期公債殖利率收在4.421%，低於上周五的4.441%和10月底的4.874%。

科技股外的個股中，波音（Boeing）大漲4.6%，延續上周漲勢，阿聯酋航空(Emirates Airline)宣布將從波音購買95架客機。

拜耳(Bayer)在法蘭克福上市的股票崩跌18%，因為這家德國化工和製藥巨頭表示，將停止一項試驗性心血管藥物的試驗。正在開發類似藥物的百時美施貴寶公司（Bristol-Myers Squibb）股價大跌3.8%。

美國股市和債市周四將因感恩節休市，周五將提前收市。