11/21【早晨財經速解讀】輝達股價再創史高!外銷訂單金額創高 AI訂單繼續衝?
美國股市在輝達（Nvidia）公佈財報前延續11月來熱絡行情，微軟宣布聘請剛剛離職的OpenAI執行長官奧特曼領導旗下新成立人工智慧（AI）研究團隊後 ，投資人對人工智能的熱情再次成為焦點。美國規模160億美元的20年期公債吸引買家，也讓華爾街鬆一口氣。
道瓊工業指數收盤上漲203.76點，漲幅0.6%，收在35,151.04點；標普500指數上漲0.7%，報4,547.38點；那斯達克綜合指數收漲1.1%，報14,284.53點。
AI熱再現，推動輝達和微軟雙雙再創新高。微軟已是所謂AI交易的主要受益者，在周日宣布延攬奧特曼後，微軟股價大漲 2.1%，創下歷史新高。OpenAI董事會上周五出人意料地罷免奧特曼，但股東又設法將他請回公司。
輝達大漲2.3%，輝達一直是帶動標普500指數今年上漲的主力。
美股也因美國公債殖利率進一步下降而受鼓舞。美國10年期公債殖利率收在4.421%，低於上周五的4.441%和10月底的4.874%。
科技股外的個股中，波音（Boeing）大漲4.6%，延續上周漲勢，阿聯酋航空(Emirates Airline)宣布將從波音購買95架客機。
拜耳(Bayer)在法蘭克福上市的股票崩跌18%，因為這家德國化工和製藥巨頭表示，將停止一項試驗性心血管藥物的試驗。正在開發類似藥物的百時美施貴寶公司（Bristol-Myers Squibb）股價大跌3.8%。
美國股市和債市周四將因感恩節休市，周五將提前收市。
游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。
免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言